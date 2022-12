Domžalčani po preobratu do zmage proti Celju, uspešen tudi Koper

Izbranci Simona Rožmana so proti Celju, ki je igralo 1100. tekmo v prvi ligi, prišli do zmage v izdihljajih tekme, potem ko je zadel Matej Podlogar. Obe ekipi sta pogrešali kar nekaj poškodovanih igralcev in obe sta si na tekmi priigrali tudi kar precej priložnosti. Na koncu so Domžalčani poskrbeli, da je na lestvici od drugega do šestega mesta precej gneče, saj so Koper, Celje, Maribor, Mura (tekma manj) in Domžale ekipe v štirih točkah.

Ekipi sta v prvem delu pokazali bolj ali manj izenačeno predstavo, malce več terenske pobude so imeli Celjani. Oboji pa so prišli do kar nekaj obetavnih strelov, pri Celju Gregor Bajde v drugi minuti, Aljoša Matko v 14., Mark Zabukovnik v 19. in Nino Kouter v 26. ter Lovro Bizjak v 27. minuti, domači vratar Ajdin Mulalić pa je moral posredovati pri treh celjskih poskusih.

Pri Domžalah pa sta bila najbolj aktivna Žiga Repas in Franko Kovačević. Prvi je med drugim v tretji minuti sam stekel proti golu, a se na koncu zapletel, v 25. pa je neoviran zgrešil celo žogo v osrčju kazenskega prostora. Najnevarnejši pa je bil drugi Kovačevićev poskus, ko je domžalski nogometaš v 37. minuti streljal malce z leve strani, Matjaž Rozman pa je žogo odbil v kot. Uvod drugega polčasa je postregel z živahnim dogajanjem, predvsem pred domžalskimi vrati, kjer sta se med drugimi znašla Bajde in Lovro Bizjak, a zapravila svoji priložnosti, v 57. minuti pa je po kotu z glavo zgrešil še Grigorij Morozov.

V 61. minuti so bili nevarni tudi Domžalčani, malce premalo natančen z roba kazenskega prostora je bil Christian Schoissengeyr, le minuto pozneje pa je Celje povedlo. Denis Popović je podal z desne strani v kazenski prostor, tam pa je Bajde iz prve ugnal Mulalića. V 64. minuti so zadeli tudi Domžalčani prek Kovačevića, ta je sprejel podajo za hrbtom celjske obrambe in nato žogo poslal čez ležečega Rozmana v mrežo za 1:1. Akcijo so pregledali tudi z Varom zaradi prvotno dosojenega prepovedanega položaja. Akcije pa so se še naprej vrstile, David Zec je v 67. minuti z glavo za malo zgrešil cilj, malo zatem še Damjan Vuklišević, v 79. minuti pa je na drugi strani Rozman dobro posredoval po strelu Podlogarja iz bližine.

Ko je kazalo, da se bosta ekipi razšli z delitvijo točk, pa je v 94. minuti z glavo zadel Podlogar, ki je izkoristil podajo Arnela Jakupovića iz kota z desne strani.