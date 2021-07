Domžalčani po remiju napredovali v drugi krog kvalifikacij

Domžalčani, pri katerih je trener Dejan Djuranović opravil eno menjavo v prvi enajsterici, so dvoboj odprli precej bolje kot teden dni prej. Že v drugi minuti so zatresli mrežo tekmeca, a je zadetek, ki ga je po podaji Senijada Ibričića z glavo dosegel Mattias Käit, zaradi prepovedanega položaja glavni delivec pravice iz Bolgarije Georgi Davidov s pomočjo stranskih sodnikov razveljavil.

Slovenski predstavnik je prevladoval na igrišču, v osmi minuti pa je po lepi podaji Ibričića slabo streljal Arnel Jakupović. Slednji se je v priložnosti znašel tudi v 16. minuti. Na glavo je dobil podajo Svena Šoštariča Karića z leve strani, žogo pa je eden od luksemburških branilcev nevede poslal prek vrat. V 26. minuti je dlani domačega vratarja Geordana Dupireja iz prostega strela ogrel Ibričić, po posledičnem kotu pa je novo lepo priložnost z glavo zapravil Jakupović in žogo poslal za las mimo leve vratnice. Gosti so bili povsem nenevarni, v 31. minuti pa so izkoristili nepazljivost in slabo posredovanje Damjana Vukliševića. Hamidou Sene je sam stekel proti Ajdinu Mulaliću, ta mu je prvi strel ubranil, odbito žogo pa je nato Sene poslal v prazno mrežo.