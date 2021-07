Domžalčani po zreli predstavi do tretjega kroga kvalifikacij Konferenčne lige

Nogometaši Domžal so se na Finsko odpravili s prednostjo 1:0 po domači tekmi proti Honki. V prvem polčasu so kljub začetnem pritisku Fincev hitro prevzeli vajeti igre v svoje noge in kmalu povedli po čudovitem zadetku Arnela Jakupovića. Domžalčani so v drugem polčasu tempo igre zrelo nadzorovali in po polčasu breez zadetkov zmagali z 1:0 (skupen rezultat 2:0). V tretjem (in predzadnjem) krogu kvalifikacij Konferenčne lige se bodo srečali z veliko bolj kakovostnim Rosenborgom iz Norveške.

Prvo večjo priložnost so si Finci priigrali že v deseti minuti, ko je vratar

Ajdin Mulalić po nevarnem predložku nasprotnikov z desne strani žogo spretno preusmeriti v kot. Domžalčani so se po začetnem šoku zbrali in nasprotnika v obrambi bolj agresivno pokrivali po celotnem igrišču. Sledilo je obdobje nadzora igre Domžalčanov, ki so po odličnem strelu Senijada Ibričića z roba kazenskega prostora bili zelo blizu vodstvu. A Honki je zdržal zgolj še pet minut preden je njihov vratar Tim Murray moral po žogo v svoja vrata. Tokrat je bil kapetan Domžalčanov podajalec. V 22. minuti je na levi strani igrišča izvajal prosti strel in namesto v kazenski prostor, je žogo podal 10 metrov do prostega Arnela Jakupovića na sredini igrišča. Ta je iz 30 metrov oddaljenosti od gola s pomočjo svoje levice poslal projektil v smeri zgornjega desnega kota Murrayevega gola. Američan je bil nemočen in 23-letni napadalec Domžalčanov v svoji karieri najbrž ne bo zadel veliko lepših golov. Tako so Domžalčani skupno prednost povečali na 2:0.

Domžalčani niso popuščali V 31. minuti je po odličnem prodoru po levi strani Svena Šoštariča Kariča in odlični podaji Enesa Alića ameriški vratar moral znova posredovati. Tokrat je do žoge uspešno prišel pred Matejem Podlogarjem. Naveza na levi strani Domžalčanov je še naprej pretila nasprotnikom. Po novem odličnem predložku Alića je Podlogar na desni strani kazenskega igrišča tokrat prišel do žoge. Pogumno se je odločil s prvim dotikom visoko žogo poslati proti golu. Odličen strel Je Murray znova odbranil in žogo poslal v kot. Brez Američana bi Finci že po prvem polčasu bili v nemogočem položaju. Glavni akterji prvega polčasa so bili mladi igralci, ki nakazujejo svetlo prihodnost Domžalčanov po obdobju slaših rezultatov v zadnjih dveh sezonah. Benjamin Markuš (20 let) in Andraž Žinič (22 let) sta v prvo moštvo uspešno vstopila iz domžalske mladinske akademije. Karič (23), Jakupović (23) in Alić (21) pa dopolnjujejo mlado jedro, ki ob mentorstvu zimzelenega Ibričića (35) z vsako tekmo vse bolj opozarja nase.

Odločen začetek drugega polčasa Fincev in miren zaključek Domžalčanov Drugi polčas so Finci začeli tako kot prvega. Odločno. Po nizki podaji aktivnega Lucasa Kaufmanna v kazenski prostor se je pred golom sam znašel Portugalec Rui Modesto, ki je streljal podobno kot Podlogar v prvem polčasu. Rezultat je bil enak, obramba vratarja, tokrat Mulalića. Honka je poskušala izenačiti, ampak Domžalčani so drugi polčas odigrali taktično zelo zrelo. Kljub posameznim nevarnim trenutkom, kot je bil predložek Modesta z desne strani v 75. minuti in strel Dembe Savageja v 88. minuti napredovanje Slovencev ni bilo pod vprašanjem. Domžalčani se bodo v tretjem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo srečali z norveškim Rosenborgom, ki bo verjetno bolj trd oreh od Fincev.