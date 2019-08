Domžalčani ponosni iz Malmöja: Dobro smo predstavljali naš nogomet

Remi 2:2 s prve tekme tako kot v primeru Olimpije v drugem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa ni zadostoval niti Domžalam, ki lahko po izpadu proti Malmöju objokujejo tudi napake na domačem obračunu s švedskim klubom. A v Skandinaviji je bilo prav tako izjemno napeto, saj so morali domačini kljub vodilnemu golu za zmago s 3:2 in napredovanje trepetati do zadnjih sekund.

Shamar Nicholson (desno) je spet zadel za Domžale. FOTO: Damjan Žibert V Malmöju se je prvi polčas končal z istim izidom kot prva tekma. Domžalčane je v 12. minuti v vodstvo popeljal Shamar Nicholson, v sodnikovem podaljšku je pred odhodom na odmor na 2:2 izenačil Sven Karić.Odločitev o zmagovalcu je padla v 83. minuti, ko je po kotu v polno zadel izkušeni branilec Rasmus Bengtsson. TEKMA "Odigrali smo zelo dobro srečanje. Na tej ravni potrebuješ presežek, mi ga nismo zmogli. Fantom nič ne zamerim," je po dvoboju povedal trener Domžal Simon Rožman, potem ko se je po sanjski kvalifikacijski sezoni 2017/18, ki je prinesla zmage nad Floro, Valurjem in Freiburgom ter remi z Marseillom, moral z varovanci tako kot lani proti ruski Ufi posloviti v drugem krogu. "Mislim, da smo dobro predstavljali slovenski nogomet in NK Domžale. Bili smo blizu, žal mi je prepoceni zadetkov s prve tekme. V fantastičnem vzdušju smo prišli do zelo lepe izkušnje za našo mlado ekipo. Treba bo dvigniti glave. Še enkrat čestitam fantom za opravljeno v Evropi. Žal mi je, da nam ni uspelo narediti nekaj več od našega maksimuma," je še dodal Rožman. IZIDI