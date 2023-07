Domžalčani pred nemogočo misijo: Želimo se oddolžiti in prikazati povsem drugačen obraz

Varovanci trenerja Simona Rožmana so v luči prilagajanja na igralne razmere na Malti že opravili nekaj treningov na umetni podlagi. " Pot je bila mirna. Zjutraj smo se iz Domžal z avtobusom odpravili do Benetk, nato pa dobro uro in pol leteli neposredno na cilj. Vročina na Malti je neznosna. Mislim, da imamo skoraj 40 stopinj. Obenem je tudi zelo soparno. Gre za pravo nasprotje v primerjavi s prvo tekmo in upam, da bo tako tudi z rezultatom ," je za uradno spletno stran kluba povedal Franko Kovačević , ki se je pred dnevi podpisal pod prvi zadetek Domžalčanov v novi sezoni.

Doma so zaradi poškodbe ostali Nermin Hodžić, Amadej Brecl in Mirza Hasanbegović. Kljub kazni se je na pot z ekipo odpravil Zeni Husmani: "Vemo, da zmoremo veliko bolje odigrati takšen dvoboj. Želimo se oddolžiti in prikazati povsem drugačen obraz. Ne bo lahko, a verjamemo. V nogometu se je zgodilo že veliko preobratov in preprosto moramo razmišljati v tej smeri. Nazaj se ne bomo ozirali. Pred nami je nov izziv in vsako ponujeno priložnost želimo izkoristiti," je dodal mladi hrvaški napadalec.