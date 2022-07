Domžalčani tudi v tretjem poskusu ostajajo brez zmage: Neposreden razlog je neznan

Glavni trener Domžalčanov Simon Rožman je bil o osvojeni drugi točki v sezoni slovenske prve lige kritičen v izjavi za uradno klubsko spletno stran: "V prvem polčasu smo bili zelo dobri. Žal mi je, ker nismo prišli do dvojne prednosti, dvakrat smo namreč zadeli vratnico, potem pa nerazumljiv padec. V zadnjih minutah si nismo uspeli podati žoge, povlekli smo se nazaj, Tabor pa je pritisnil. Zelo mi je žal, da nismo slavili. Vse smo imeli v svojih rokah, odziv na samem koncu pa znova otročji." O igri v drugem delu pa je strokovnjak iz Štor pri Celju povedal: "Tabor nas ni presenetil. Presenetili smo sami sebe. Vsaka žoga je v zaključni fazi dvoboja končala v njihovih nogah, zato so seveda lažje prišli v nevarne situacije. Veliko so poskušali tudi že pred zadetkom. Sami smo si zakuhali tekmo, a ne preostane nam drugega, kot da garamo naprej in bomo v prihodnje boljši," je dejal 39-letni strokovnjak, ki je z rumeno-modrimi le v nekaj dneh doživel dva neprijetna preobrata. Proti Muri so Domžalčani zapravili vodstvo s 3:1 in na koncu izgubili (4:3), proti sežanskemu Taboru pa so gol za izenačenje (1:1) prejeli v zadnji sekundi tekme.

O drugi zaporedni nesrečni končnici: "Neposreden razlog je neznan. Vemo, kje imamo težave, pred nami je nov teden in po počitku bomo začeli z delom. Analiza bo pokazala razloge za neuspeh, dejstvo pa je, da moramo prikazati kvalitetnejšo predstavo, ki bo na koncu nagrajena s tremi točkami.''