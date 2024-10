Domžalčani v 91. minuti do prve zmage v letošnji sezoni

Fazanerija je gostila ekipi, ki imata v zadnjem času precej težav z doseganjem zadetkov. Mura ni zadela na zadnjih dveh tekmah, obe sta se končali z 0:0, Domžale pa so še brez zmage, zadnje tri tekme tudi brez zadetka, skupaj so jih do te tekme dosegli le pet. V Murski Soboti pa so Domžalčani v izdihljajih dvoboja dosegli šestega, ki je bil dovolj tudi za prvo zmagoslavje v sezoni. Kljub temu ostajajo na zadnjem mestu, Mura pa na šestem.