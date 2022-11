Domžalčani v lokalnem obračunu boljši od Radomelj, remi Kopra in Mure

V regionalnem derbiju so do novih treh točk prišli Domžalčani, tokrat v vlogi gostov na svojem stadionu. Poln izkupiček so dobili v drugem polčasu, ko so učinkovitejšo igro in tudi rdeč karton pri Radomljanih kronali z dvema zadetkoma. Na lestvici so sicer ostali na šestem mestu, za Mariborčani imajo zdaj spet samo dve točki zaostanka. Radomljani so ostali na osmem s točko prednosti pred Gorico in Taborom.

Prvi del je bil dokaj enakovreden, vsaka od ekip pa si je pripravila eno izrazito priložnost. Za Domžale je bila to tista po prostem strelu v 12. minuti, ko je pred golom do odbite žoge prišel Andrej Đurić, a je žogo poslal čez gol. Radomlje pa so bile zelo blizu vodilnemu golu v 36. minuti. Francesco Tahiraj je meril s kakšnih 12 metrov, žoga je zadela vratnico ter se po golovi črti odkotalila proti drugi vratnici, a je bil vratar Ajdin Mulalić dovolj hiter, da jo je zagrabil, preden je vanj trčil Madžid Šošić, ki je skušal žogo poriniti v mrežo.

V nadaljevanju je kmalu padel tudi zadetek. Zanj je poskrbel Žiga Repas, ki je dobil žogo na kakšnih 20 metrih, potem pa iz obrata s silovitim strelom presenetil vratarja Emila Velića, žoga se je od prečke odbila prek golove črte v gol. Radomljani so skušali odgovoriti, a so se v 65. minuti znašli v težavah, ko je drugi rumeni karton dobil Šošić. Niso pa se še predali, že v 67. minuti je imel po kotu lepo priložnost Anel Zulić, a je žogo iz neposredne bližine poslal kakšen meter ob vratnici.

Igro z igralcem več so Domžalčani le počasi pretvarjali v terensko premoč, po kotu v 70. minuti je bil tako Ivan Durdov za malo prepočasen in je Velić žogo dobil. Dokončno pa je bil zmagovalec znan v 83. minuti. Za 2:0 za Domžale sta poskrbela Arnel Jakupović in Đurić. Prvi je z leve strani dobro izvedel prosti strel, drugi pa je v kazenskem prostoru ob premalo odločni obrambi prišel do strela z glavo s kakšnih petih metrov in žogo poslal v mrežo.