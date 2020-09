Domžalčani v pokalnem tekmovanju napredovali s pol ducata golov

Domžalčani so hitro stvari postavili na pričakovano mesto, saj sta že v osmi in 11. minuti zadela Til Mavretič in Damjan Vuklišević. Darko Zec je z avtogolom v 58. minuti poskrbel za 3:0, Dario Kolobarićpa je v 69. minuti povišal na 4:0. Slednji je zadel še v 82. minuti, za 6:0 pa je zadel Tonči Mujan v 87.

Že v začetku septembra so si 2. krogu priigrali še Koper, sežanski Tabor, Aluminij, Kalcer Radomlje, Drava, Fužinar, Nafta 1903, Rudar Velenje, Triglav in Brežice. V 2. krogu se bodo tekmovanju pridružili tudi Celje, Maribor, Olimpija in Mura, ki so se v prejšnji sezoni prebili v evropska tekmovanja.