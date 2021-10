Domžalčani zadnji polfinalisti slovenskega pokala

Zasedba iz osrednje Slovenije je povedla v 33. minuti po "evrogolu" Senijada Ibričića, na 2:0 pa je v 70. minuti povišal Dejan Georgijević. Izbranci gostujočega trenerja Dejana Đuranovića so od 81. minute imeli igralca več na igrišču, potem ko je glavni sodnik Mihael Antič pokazal drugi rumeni karton domačemu obrambnemu igralcu Iliji Martinoviću po "petelinjenju" z Damjanom Vukliševićem. V končnici rednega dela so Mariborčani znižali po golu Malika Selloukija, v triminutnem sodnikovem podaljšku pa niso dosegli izenačujočega gola. Druge četrtfinalne tekme so bile na sporedu v sredo, kar dve od njih pa sta se končali po izvajanju 11-metrovk. V obeh primerih sta bili v "nogometni loteriji" boljši gostujoči zasedbi. Na obračunu med Radomljani in Celjani v rednem delu in podaljških ni bilo golov, v izvajanju 11-metrovk pa so smetano pobrali Štajerci, ki so slavili s 4:3. Na dvoboju v Fazaneriji med Sobočani in Ljubljančani so bili v strelih z bele točke bolj zbrani gosti, ki so slavili s 3:2. Koper si je napredovanje med štiri zagotovil v rednem delu, strelec edinega gola pa je bil na stadionu Stožice v peti minuti Kaheem Parris.

Izidi, četrtfinale:

Kalcer Radomlje - *Celje 3:4 (0:0, 0:0) - 11 m

Mura - *Bravo 2:3 (1:1, 1:1) - 11 m

Olimpija - *Koper 0:1 (0:1)

Maribor - *Domžale 1:2 (0:1)

* Opomba: ekipe, označene z zvezdico *, so se uvrstile v polfinale