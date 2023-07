Domžalčanom na Malti za las pobegnil čudež

Velika senzacija je bila korak stran. Ta korak je v 73. minuti po odlični akciji in spretnemu pobegu vratarju naredil hrvaški napadalec Franko Kovačević, ki je izenačil skupni izid. 3:0 je bil tudi končni izid povratne tekme, kar je pomilo, da je nogometaše čakalo še 30 minut igre v podaljških. Glede na dogodke v rednem delu igre so Slovenski predstavniki zagotovo v tem trenutku bili favoriti, ampak domači nogometaši so imeli drugačne načrte. Zgolj štiri minute so potrebovali za izjemno pomemben zadetek, ki ga je dosegel junak Andre. Slavje je brazilskega nogometaša tako poneslo, da je v zanosu slekel majico in prejel rumen karton. Zakaj je to pomembno? Uganili ste. Že štiri minute pozneje je zaradi grobega prekrška prejel drugi rumeni karton in se proti svoji volji odpravil v slačilnico. Njegovo moštvo pa je znova trepetalo. A prave kazni za njegovo nespametno potezo ni bilo. Domžalčani so pravzaprav imeli še manj priložnosti po njegovem odhodu in tekma se je zaključila z izidom 3:1.

Izid 1. kroga kvalifikacija za Konferenčno ligo:

Balzan - Domžale 1:3 (0:1) (skupno 5:4)

0:1 Nwankwo (44.), 0:2 Pišek (63.), 0:3 Kovačević (73.), 1:3 Andre Fausto (94.).