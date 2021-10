Domžale do nujno potrebne doze samozavesti proti Bravu

Domžalčani so v 14. krogu Prve nogometne lige prišli do prve zmage po petih krogih. V Ljubljani so z 0:1 premagali domači Bravo, ki je doživel svoj drugi zaporedni poraz.

Domžalčani pred tekmo v Ljubljani niso zmagali na zadnjih petih tekmah slovenske Prve nogometne lige. Samozavest igralcev Domžal je bila posledično že pošteno načeta. Prihodnost njihovega trenerja Dejana Djuranovića pa jasno pod vse večjim vprašajem. Razumljivo je torej, da lepota igre Domžalčanov v gosteh pri Bravu ni bila prvotnega pomena, prišel je predvsem čas za nujno potrebno zmago. Domači Bravo je na drugi strani v domačem prvenstvu letal visoko. Tekmo so začeli na drugem mestu, v primeru zmage pa bi se vodilnemu Kopru vsaj do večera približali zgolj na točko zaostanka. V zadnjih petih krogih sta trem zaporednim zmagam proti Kopru, Radomljah in Aluminiju sledila neodločen izid proti Muri in poraz proti Celju. Ljubljančani so na začetku srečanja pokazali veliko željo, da majhno rezultatsko krizo zaustavijo.

icon-expand Trener Domžal Dejan Djuranović FOTO: Damjan Žibert

Hitro vodstvo domačih je preprečil VAR Gregor Bajde je v 15. minuti z roba gostujočega kazenskega prostora podal žogo do Sandija Ogrinca, ki je lepo priložnost spretno izkoristil. A veselje domačinov je kmalu umiril sodnik Dejan Balažič. Ljubljančan je namreč prejel opozorilo iz VAR-sobe, da se je Ogrinc v času podaje znašel v prepovedanem položaju. Zadetek je posledično razveljavil. To Ljubljančanov ni ustavilo. Tri minute pozneje je do nove priložnosti prišel Martin Kramarič, ki je po lepi priložnosti ustrelil čez vrata Ajdina Mulalića. V 21. minuti so domači igralci po posredovanju Makedonca Zenija Husmanija v Domžalskem kazenskem prostoru zahtevali enajstmetrovko. Sodnik se z njimi ni strinjal. V 36. minuti se je v novi lepi priložnosti znašel kapetan domačih. Po nevarnem predložku Ogrinca je na drugi vratnici z glavo nevarno poskušal Vanja Drkušić. Rezultat je ostal 0:0.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sledilo je presenečenje Domžalčanov V 41. minuti so gosti, ki so med drugim zaradi zdravstvenih težav pogrešali Mateja Podlogarja, Benjamina Markuša in Tiborja Gorenca Stankovića, presenetili domačo obrambo, z leve strani je podal Arnel Jakupović, pred golom pa se je dobro znašel Dejan Georgijević in premagal Renata Josipovića za 1:0. Srbe se je po zadetku proti Kopru med strelci znašel že na drugi zaporedni tekmi. Uvod drugega polčasa je ponudil igro brez pravih priložnosti. Domači so se sicer trudili pri iskanju vrzeli v domžalski vrsti, a je ta disciplinirano opravljala svoje naloge in preprečevala vse potencialne nevarnosti.

icon-link Statistika tekme med Bravom in Domžalami FOTO: Sofascore.com

Ljubljančanom niso pomagale niti menjave, te so sicer pripomogle k terenski pobudi, toda strnjena domžalska zasedba je dobro varovala svoja vrata. Že v sodniškem dodatku pa so domači prišli do najstrožje kazni, ko je prekršek naredil Sven Šoštarič Karič nad Markom Španringom. Za strel z bele pike se je odločil Kramarič, ki pa je žogo poslal mimo vrat, tako da so se zmage veselili gosti. Bravo bi ob morebitni zmagi Kopra na večernem obračunu proti Olimpiji za prvim mesto lahko zaostajal že za sedem točk. Zmaga Olimpije pa bi jih pahnila na tretje mesto. Domžalčani na drugi strani pa so poleg treh nujno potrebnih točk, domov odnesli še bolj ključno dozo samozavesti.