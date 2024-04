Domžale do pomembne zmage v Ljubljani

Zamenjava trenerja oziroma šok terapija vodstva domžalskega kluba je uspela. Novi trener Matej Podlogar, ki je na začetku tedna zamenjal Dušana Kosića, je debitiral z zmago, ta bo v boju za obstanek njegovi ekipi zagotovila mirnejše nadaljevanje prvenstva.

Do z goli bogatega zaključka tekme so nogometaši pokazali zelo malo dobrega nogometa. Videti je bilo, da sta obe ekipe bili zadovoljni z začetnim izidom in nista hoteli ničesar tvegati. Gostitelji so bili vseeno nekoliko bolj aktivni in konkretni, čeprav pravih priložnosti ni bilo. V prvem polčasu so gledalci videli veliko strelov od daleč, Ljubljančani pa so bili najbližje zadetku v 15. minuti, ko je po strelu Mateja Poplatnika žoga zadela Abrahama Nwankwa, spremenila smer, toda zletela malo mimo vratnice. Bravo je po kotih dvakrat tudi dobil skok v tekmečevem kazenskem prostoru, toda strela Gašperja Trdina in Nemanje Jakšića nista pomenila večje nevarnosti za gol Lovra Štubljarja.

Prosti strel Jošta Piška, ki je bil za malo nenatančen, je bila edina priložnost drugega dela do 70. minute, ko je prav Pišek še enkrat dobil priložnost, da iz približno 18 metrov ogrozi Matijo Orbanića. To je storil mojstrsko, vratar ni imel nikakršnih možnosti. Zagotovo pa je kriv za prejet gol osem minut pozneje. Stal je namreč preveč zunaj svojih vrat, Filip Stuparević je to videl in prek njega žogo s svoje polovice poslal v mrežo. Pišek je nato v 82. minuti z močnim in natančnim strelom dosegel še tretji gol za Domžalčane, za kozmetični popravek izida pa je v 87. minuti poskrbel domači rezervist Beno Selan.