Domžale do zmage proti Radomljam

Dvoboj je prinesel občinski derbi, prvega po aprilu 2017. Pomerili sta se ekipi, ki sta bili pred tem na dnu lestvice prvenstva. Domžalčani, ki so gostili srečanje po porazu s Celjem v prejšnjem krogu, so bili v vlogi favoritov. Radomljani so na uvodnih osmih tekmah zbrali le pet točk in pri tem tudi ostali, dvakrat več jih imajo sedaj Domžalčani.

Tudi v nadaljevanju so bili več pri žogi rumeni, nizali so napade, a je vratar Darko Marjanović ostal nepremagan, tako kot na drugi strani tudi domači čuvaj mreže Ajdin Mulalić. Temu ni bilo treba posredovati po akciji, ki jo je v 35. minuti začel Sandi Nuhanović. Prodrl je po desni strani in poslal žogo pred vrata, kjer je na drugi vratnici z glavo ni najbolje zadel Ivan Šarič, in Andraž Žinič je napad zaustavil. V 43. minuti je Nuhanovićev strel blokiral Tilen Klemenčič, žoga pa je za las zgrešila levo vratnico.

V začetku drugega polčasa, ki so ga s sredine začeli domači, so gledalci v dveh minutah videli dve lepi akciji. Jakupović je v 48. minuti z okrog 20 metrov streljal blizu desne vratnice, nato pa je po hitrem protinapadu Marko Božič prišel pred vratarja Mulalića, ki je bil dvoboju uspešnejši in je žogo odbil.

Na 2:0 je Dejan Georgijević povišal v 60. minuti. Pred tem je Janez Pišek podal do Jurilja, ta je pripravil strel za Georgijevića, ki je z okrog 25 metrov močno sprožil v spodnji levi kot vrat Marjanovića, ta pa ni imel nobenih možnosti za uspešno posredovanje. A se je vratar gostov izkazal 12 minut pozneje, ko se je pred njim sam znašel rezervist Slobodan Vuk, vendar s preigravanjem ni bil uspešen.