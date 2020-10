Domžale zapravile preveč priložnosti: Gorica do pomembne točke

V deževnih Domžalah, kjer so imeli nogometaši kar nekaj težav z namočeno igralno površino, sta obe ekipi začeli zaspano. Do prve prave priložnosti je v 13. minuti prišla Gorica. Po kotu Gorana Cvijanovića je do strela prišel Etien Velikonja, domača obramba je žogo uspelo odbiti, na "drugi žogi" pa je bil Matija Kavčič, a se je pri njegovem strelu s posredovanjem proslavil nekdanji vratar GoriceGrega Sorčan.

Prva nevarnost je očitno pozitivno vplivala na domači tabor, ki je takoj odgovoril s pritiskom. Sledila je neverjetna sekvenca štirih minut, v kateri so Domžale zapravile kar štiri izjemne priložnosti. Tragični lik rumenih pa je bil izkušeni Matej Podlagar. Ta je v 14. minuti najprej nespretno odreagiral po odlični podaji z leve strani, tako da niti ni prišel do strela. Le slabi dve minuti kasneje je bil Podlogar znova v lepi situaciji, a tudi tokrat ni našel poti za hrbet Uroša Likarja. V 17. minuti je Senijad Ibričić lepo zaposlilDaria Kolobarića, a je mladi napadalec stresel vratnico, žoga se je nato srečno odbila do Podlogarja, ki pa je bil še enkrat več nenatančen.

Nato je Gorici uspelo nekoliki umiriti tempo igre. Domžale so sicer imele terensko premoč, a so bile dolgo brez priložnosti. Vse do 32. minute, ko je po lepi ekipni akciji prišla visoka podaja z leve strani, a je bil z glavo ponovno nenatančen Podlogar. Kalvarija slednjega se je za hip končala v 35. minuti, ko je z glavo le dosegel zadetek, a je bil kasneje tudi ta razveljavljen, saj je bil v trenutku podaje s prostega strela v prepovedanem položaju. Kmalu zatem je centralni branilec Damjan Vuklišević po podaji iz kota zapravi še zadnjo veliko priložnost prvega dela. Domžalčani so imeli kaj objokovati, primorski gostje pa so bili lahko zadovoljni, da so še vedno držali "ničlo".

Prve obrise, kako bo potekal drugi del, smo videli že v prvi minuti nadaljevanja. Goričani so lepo kombinirali po desni strani, kjer sta pretila Matija Širok inAdis Hodžič, do ugodne situacije pa je po predložku prišel Cvijanović. Izkazal se je Sorčan, ki je žogo odbil v kot. Gorica je izgledala bolje kot v prvem delu, a so Domžalčani vseeno prišli do prvega zadetka. Nespameten prekršek na robu kazenskega prostora je storil gostujoči vezistJohan Nkama, strelsko odgovornost pa je nase prevzel kapetan Ibričić, ki je izkušeno izvedel enajstmetrovko za 1:0.

21-letni Nkama je imel že v naslednji akciji možnost, da se odkupi za napako, a je streljal naravnost v Sorčana. Ta je bil znova na preži, ko je v 58. minuti nevarno prodrl Hodžić, a je domača obramba uspela razčistiti. Janez Pišek je imel v 62. minuti na glavi zlato priložnost za 2:0, ki bi morda že zapečatila usodo Goričanov, ki se letos niti enkrat niso vrnili po začetnem zaostanku. A je Pišek streljal mimo Likarjevih vrat.

Goričani so še naprej iskali zadetek, kar je botrovalo k prvi rošadi Gordana Petrića. Sicer razpoloženega Hodžića je nadomestil 21-letni napadalec Mathias Oyewusi. Ta je že v 63. minuti prišel do prve ugodne situacije, ko mu je lepo asistiral Širok, a je Nigerijec meril za las mimo vrat. Le slabo minuto kasneje pa je Mathias prišel do še druge priložnosti, ki jo je pretvoril v zadetek za 1:1. Širok je podal oster predložek z desne strani, Semir Smajlagićje z glavo zatresel okvir, a se je žoga odbila naravnost na nogo zlatega rezervista v gostujočih vrstah.

Do konca tekme so domači pričakovani krenili po zmago, Goričani pa so se posvetili branjenju. Petrić je tako na igrišče poslal še dodatnega centralnega branilca Diega Bardanco. V domačem taboru pa sta vstopila ofenzivna nogometaša Tonči Mujan in Predrag Sikimić. A tudi to ni pomagalo tokrat zakletemu napadu rumenih. Svoje priložnosti so do konca zapravili še Ibričić, Pišek in Mattias Kait. Pri strelu slednjega z velike razdalje velja omeniti še odlično posredovanje Likarja, ki je žogo odbil v kot. Na koncu je bilo pričakovano veselo v taboru gostov, ki se bodo, kot zaenkrat kaže, borili za obstanek, in jim vsaka točka na gostovanjih pride še kako prav. Na drugi strani so Domžalčani zapravili zlato priložnost, da bi vsaj do nedelje skočili na drugo mesto tik za prvo Muro.