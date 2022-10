V goriški mreži počila petarda

Tekma v Domžalah se je začela pol ure pozneje zaradi gneče na cesti, v kateri so obtičali Novogoričani. Ti so na koncu doživeli osmi poraz in ostajajo predzadnji. Že v prvem polčasu so Domžalčani dvakrat zatresli mrežo gostov, v drugem polčasu pa kljub odločnejši Gorici tekmo brez posebnih težav pripeljali do zanje srečnega konca, ob koncu so prednost še oplemenitili. Domžale, neporažene na zadnjih petih tekmah, so se po peti zmagi utrdile na petem mestu. Potem ko v prvih 15 minutah ekipi nista sprožili niti enkrat proti vratom, pa so se v 18. minuti Domžalčani, ki so zaradi poškodb pogrešali Slobodana Vuka, Zenija Husmanija, Tilna Klemenčiča, Daniela Offenbacherja, Marka Strajnarja, Domna Zajška in Janeza Piška, za kratek čas veselili vodstva, ko je iz bližine zadel Franko Kovačević, vendar je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 0:0. Primorci, pri katerih so manjkali kaznovani Alessandro Ahmetaj, poškodovani Jan Andrejašič in Denis Klinar, ki čaka na registracijo, so v 22. minuti tudi opozorili nase po strelu Leona Mariniča, bili še nekajkrat kar nevarni pred vrati Domžal, a brez pravega zaključnega strela.