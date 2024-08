Domžale imajo novo desetko, Haris Vučkić se vrača domov

Haris Vučkić je četa 2009 v Newcastle odšel v zameno za 100.000 evrov, zdaj se v Domžale vrača poln izkušenj v tujini in brez odškodnine. Njegova zadnja postojanka pred vrnitvijo domov je bila na Tajskem, kjer je branil barve tamkajšnjega kluba Buriram United, s katerim je dvakrat bil državni prvak. Dres slovenske članske reprezentance je oblekel na 12 tekmah in zabil kar pet golov.

Največ tekem je odigral v dresu nizozemskega Twenteja med letoma 2017 in 2020, kjer je na 48 tekmah zabil 11 golov. Dober vtis je pustil tudi na Hrvaškem, kjer je v dresu Rijeke v sezonah 2021/22 in 2022/23 na 43 tekmah dosegel 16 zadetkov. Po eno sezono je preživel tudi v španski Real Zaragozi in škotskem Rangers. V članskem moštvu Domžal je do zdaj odigral le 103 minute, saj je klub zapustil pri zgolj 16 letih starosti, v članskem moštvu Newcastla pa je pozneje odigral 19 tekem.