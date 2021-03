Domžale in Mura remizirala, zmaga Aluminija v Šiški

Tekma v Domžalah, ki se je začela z minuto molka v spomin na nekdanjega domžalskega nogometaša Luko Baniča, se je končala brez zmagovalca. S točko bodo bolj zadovoljni tretjeuvrščeni Sobočani, ki so cel drugi polčas igrali z igralcem manj in z izjemo izenačujočega zadetka zdržali številne nalete točkovno najboljše ekipe spomladanskega dela (na sedmi tekmi je bila to zanje 15. točka), ki je ostala na četrtem mestu.

Sobočani so povedli v deseti minuti, po kotu je Ajdin Mulalić žogo odbil, a v enega svojih soigralcev, od katerega se je odbila do Žana Karničnika, ki jo je iz bližine spravil v mrežo. Malce pozneje so se rahlo razvnele strasti po trku Gregorja Sikoška z Ninom Koutrom, a se je vse končalo brez hujših posledic. V 26. minuti so se za kratek čas Domžalčani veselili izenačenja, a je bil Matej Podlogar v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri vodstvu gostov. Deset minut pozneje je s prostega strela z 20 metrov zagrozil Arnel Jakupović, ki je žogo poslal v stičišče prečke in vratnice. Na drugi strani je v 39. minuti po strelu Dragana Lovrića z glavo dobro posredoval Mulalić, tako kot po strelu Kevina Žižka v 42. minuti. So pa Sobočani pred koncem polčasa ostali brez Klemna Pucka, ki je zaradi prekrška dobil svoj drugi rumeni karton. Malce pred tem so domači neuspešno zahtevali najstrožjo kazen, potem ko je Matic Maruško v kazenskem prostoru podrl Tamarja Svetlina.

V uvodu drugega polčasa Domžalam kljub igralcu več ni uspelo unovčiti te prednosti, Matko Obradovićni imel praktično nobenega dela. Šele v 64. minuti jeSenijad Ibričić poskrbel za prvo nevarnost, ko je sprožil z roba kazenskega prostora, Murin vratar pa se je izkazal, tako kot po prostem strelu Jakupovića s 25 metrov v 68. minuti. V 70. minuti pa so rumeni le izenačili, Ibričić je po preigravanju prišel do strela z roba kazenskega prostora, žogo pa je pred vrati spretno preusmeril v mrežo Matej Podlogar. Tri minute pozneje Obradović ni imel veliko dela z Jakupovićevim strelom od daleč, brez težav pa je ukrotil tudi Podlogarjev poskus v 80. minuti.

V 84. minuti pa je Dario Kolobarić prišel v kazenski prostor, toda Obradović se spet ni pustil premagati, slednji pa je dobro posredoval tudi malce zatem po poskusu Janeza Piška. Domžalčani, ki so med drugim imeli na voljo številne podaje iz kotov, so imeli novo lepo priložnost v 90. minuti, ko so imeli v bližini gola na voljo indirektni prosti strel, a ga niso unovčili. Tik pred koncem pa je pred golom žogo za zmago zapravil Benjamin Markuš.