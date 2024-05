Domžale in Radomlje do remija

Tekma v Domžalah je pomembnejša predvsem za Radomljane, ki še vedno bijejo oster boj za obstanek, medtem ko domačini praktično le še čakajo konec sezone. To je že končal tudi izkušeni vezist Zeni Husmani , ki se poslavlja od domžalskega kluba. Svojo domžalsko pot je sklenil z remijem, ki je Radomljanom prinesel dodatno točko. Na devetem mestu imajo 32 točk, osmi Slatinčani so pri 33, zadnji Aluminij pa pri 31.

V 28. minuti je znova poskusil Stuparević, vendar je bil Emil Velić na mestu, sedem minut pozneje pa so Radomljani izenačili, potem ko je Darly N'Landu prišel do žoge, ob neodločnih domžalskih branilcih prišel tudi do strela s 14 metrov in po tleh zadel za 1:1. V 44. minuti je Gaber Dobrovoljc v visokem loku bolj po sreči zadel prečko domžalskih vrat.

Uvod drugega polčasa ni bil posebej razburljiv, je pa v 62. minuti v kazenskem prostoru streljal Caio Da Cruz, domžalski vratar Gašper Tratnik pa se ni pustil premagati. V 70. minuti je z roba kazenskega prostora malce premalo natančno meril Moses Barnabas, že v sodniškem dodatku pa je Dobrovoljc dvakrat poskrbel še za nekaj dela domžalskega vratarja, a je ostalo pri 1:1.

Domžale bodo v 36. krogu prihodnjo soboto gostovale pri Aluminiju, Radomlje pa bodo gostile nove prvake iz Celja.