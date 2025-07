Domžale in Radomlje na domačih tekmah zaradi varnosti brez gledalcev

"Dva dni pred začetkom nove sezone, na katero se pripravlja celotni klubski ustroj, smo od Zavoda za šport in rekreacijo Domžale prejeli obvestilo, da bo stadion v Domžalah, na katerem gostimo tekme Prve lige Telemach, vsaj eno leto zaprt za gledalce," so Radomljani zapisali na Facebooku.

"Razlog je dotrajanost objekta, v klubu pa smo globoko razočarani nad neodgovornostjo Zavoda za šport Domžale in Občine Domžale, ki nista zagotovila minimalnih standardov za organizacijo tekem v spremstvu navijačev," so dodali iz slovenskega prvoligaša.

Kot je razvidno iz obvestila zavoda, se je lastnik objekta iz "varnostnih razlogov" odločil, da "do nadaljnjega zapre zahodno tribuno na stadionu Domžale za obiskovalce in ostalo javnost".

Tribuno so zaprli zaradi slabega stanja strehe ter možnih nepredvidljivih vremenskih razmer, ki lahko potencialno še poslabšajo varnostne razmere na objektu.

"Uporaba nogometnega igrišča je dovoljena v primeru tekem zaprtega tipa," je zavod zapisal v obvestilu, ki ga je poslal obema kluboma, ki igrata domače tekme na stadionu v Domžalah, ter Nogometni zvezi Slovenije, upravni eno Domžale ter občini in policijski postaji Domžale.

Zavod se je zavezal, da bo na zahodni tribuni stadiona vzpostavil fizične zapore oziroma varovano območje, s čimer bodo preprečili fizično uporabo prostora.

Radomljani odločitev obžalujejo, saj prinaša "veliko poslovno, organizacijsko in razvojno škodo našemu klubu ter postavlja pod velik vprašaj delovanje in obstoj kluba v prihodnosti".

"Vrsto let si prizadevamo za grajenje lokalne skupnosti in pripadnosti klubu ter se trudimo za udobje in izkušnjo vsakega navijača, ki si ogleda naše domače tekme. Naše zveste navijače prosimo za razumevanje, v prihodnje bomo vse sile usmerili, da si boste tekme Radomelj lahko ogledali v domačem športnem parku in da prvoligaški nogomet pripeljemo domov," so še dodali.

Iz vrst Domžal se za zdaj na odločitev zavoda niso odzvali.

Radomljani bi morali prvi dvoboj pred domačimi gledalci v Domžalah odigrati v petek na uvodni tekmi Prve lige Telemach proti Aluminiju. Domžalčani bodo v prvem krogu v soboto gostovali pri Primorju.