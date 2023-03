Domžale nadigrale Olimpijo v Stožicah, pomembna zmaga Radomelj

Ljubljančani so imeli ob razpletu drugih tekem tega kroga priložnost, da prednost pred zasledovalci povečajo na 19 točk. A so tokrat naleteli na razpoloženega tekmeca iz sosednjih Domžal, gostje so po izjemno učinkovitem prvem delu na koncu iz Stožic odnesli vse tri točke. Tako je zdaj na vrhu lestvice zeleno-bela zasedba ostala pri 60 točkah, Domžalčani ostajajo četrti, a so zdaj z 42 točkami le še dve za Mariborom in Celjem.

V prvem delu je šlo gostom vse po načrtih. Hitro so prevzeli pobudo in tudi prvi nanizali nekaj lepih priložnosti, prva sta od daleč poskušala Slobodan Vuk in Franko Kovačević, potem je vratarja Matevža Vidovška Kovačević preizkusil še v eni akciji, a je bil v 15. minuti Vidovšek uspešnejši. Ista igralca sta bila vpletena tudi v akcijo v 22. minuti, toda takrat je bil Kovačević prehiter, Vidovšek pa ga je podrl v kazenskem prostoru. Enajstmetrovko je uspešno izvedel prav Kovačević. Na 2:0 so gostje povišali po hitri in enostavni akciji v 36. minuti, ko je Kovačević z leve strani kazenskega prostora natančno podal pred gol, kjer je žogo s kakšnih osmih metrov Žiga Repas pospravil v gol. Že v sodnikovem dodatku prvega polčasa pa so gostje udarili še tretjič. Po akciji na desni strani ob zadnji liniji igrišča je žoga prišla pred vrata, najprej je Vuk nastreljlal Vidovška, a se je žoga odbila nazaj do njega, tako da jo je zgolj potisnil v mrežo.

Olimpija je imela v prvem delu le dve resnejši priložnosti, najprej je po strelu Svita Sešlarja obramba gostov žogo odbila v kot, v 39. minuti pa je bil po obratu nevaren Admir Bristrić, a je žoga odletela tik ob vratnici. Začetek drugega dela je nakazal, da bodo domači odločno napadli. Začeli so z zadetkom po prostem strelu, toda gol Đorđeja Crnomarkovića z glavo po pregledu v sobi za Var zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Domači so nadaljevali pritisk, veliko več dela kot v prvem polčasu je imel domžalski vratar Ajdin Mulalić.

Klonil pa je v 63. minuti, ko je po še enem prostem strelu žoga po udarcu Aljaža Krefla najprej zadela živi zid, potem pa padla na nogo Kvesiću, ki jo je poslal v mrežo. A so Domžalčani hitro ohladili domače upe. Že v naslednji akciji v 66. minuti so spretno izigrali obrambo zeleno-belih, Mirko Mutavćić je podal pred gol, kjer je bil še drugič na tekmi natančen Kovačević. Izid 4:1 je tudi umiril Olimpije napade. Domači so sicer še imeli terensko premoč, toda Mulalić in domžalska obramba do konca nista več klonila, tako da so se v lokalnem derbiju visoke zmage veselili Domžalčani.