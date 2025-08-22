Svetli način
Nogomet

Domžale ostajajo brez točk, Aluminij v izdihljajih do zmage

Domžale, 22. 08. 2025 22.31 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Izbranci domačega stratega Emilia Millana so na šesti tekmi doživeli še šesti poraz. Čeprav bi si, podobno kot na kateri od prejšnjih tekem, zaslužili vsaj točko, pa so v izdihljajih tekme ostali spet praznih rok in na dnu lestvice. Kidričani so na drugi strani po tretji zmagi vsaj začasno skočili na tretje mesto in prekinili niz petih ligaških porazov proti današnjim tekmecem.

Veselje nogometašev Aluminija
Domžalčani so nekoliko odločneje začeli obračun, ki je prvi resnejši strel ponudil v 13. minuti, ko je bil nenatančen Haris Vučkić. Rene Hrvatin je v 19. minuti zatresel le zunanji del mreže vrat gostov, ki pa so v 30. minuti imeli izjemno priložnost za vodstvo. Vid Koderman je stekel sam proti Benjaminu Matičiču, ga poskusil ukaniti z lobom, a zgrešil cilj.

Le minuto pozneje so imeli tudi domači izjemno priložnost za vodilni zadetek, Divine Omoregie je v osrčju kazenskem prostoru prišel do strela, Aleksandar Zeljković pa je toliko preusmeril žogo, da je ta zadela prečko. Vučkić je v 33. minuti premalo natančno meril s prostega strela s 17 metrov, nov poskus Omoregieja pa je v 42. minuti obranil Matjaž Rozman.

Ta se je izkazal tudi v 50. minuti po strelu Gala Kranjčiča ter v 56. po močnem poskusu Reneja Hrvatina. Pozneje so prvič v drugem delu dvakrat malce zagrozili tudi Kidričani, sledilo pa je obdobje brez posebnih nevarnosti za ena ali druga vrata, ki je trajalo vse do 91. minute.

Takrat je Sandro Bloudek prišel do strela v kazenskem prostoru, Matičič je žogo odbil, a le do Petra Petriška, ki jo je pospravil v prazno mrežo. Zmago je potrdil Bloudek v 93. minuti, ko je stekel proti vratom, si lepo priigral prostor za strel in zadel za 2:0.

