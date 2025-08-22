Domžale ostajajo brez točk, Aluminij v izdihljajih do zmage

Domžalčani so nekoliko odločneje začeli obračun, ki je prvi resnejši strel ponudil v 13. minuti, ko je bil nenatančen Haris Vučkić. Rene Hrvatin je v 19. minuti zatresel le zunanji del mreže vrat gostov, ki pa so v 30. minuti imeli izjemno priložnost za vodstvo. Vid Koderman je stekel sam proti Benjaminu Matičiču, ga poskusil ukaniti z lobom, a zgrešil cilj.

Le minuto pozneje so imeli tudi domači izjemno priložnost za vodilni zadetek, Divine Omoregie je v osrčju kazenskem prostoru prišel do strela, Aleksandar Zeljković pa je toliko preusmeril žogo, da je ta zadela prečko. Vučkić je v 33. minuti premalo natančno meril s prostega strela s 17 metrov, nov poskus Omoregieja pa je v 42. minuti obranil Matjaž Rozman.

Ta se je izkazal tudi v 50. minuti po strelu Gala Kranjčiča ter v 56. po močnem poskusu Reneja Hrvatina. Pozneje so prvič v drugem delu dvakrat malce zagrozili tudi Kidričani, sledilo pa je obdobje brez posebnih nevarnosti za ena ali druga vrata, ki je trajalo vse do 91. minute.

Takrat je Sandro Bloudek prišel do strela v kazenskem prostoru, Matičič je žogo odbil, a le do Petra Petriška, ki jo je pospravil v prazno mrežo. Zmago je potrdil Bloudek v 93. minuti, ko je stekel proti vratom, si lepo priigral prostor za strel in zadel za 2:0.