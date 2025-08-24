Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Vodenje Domžal po odhodu vlagateljev začasno prevzema Darko Birjukov

Domžale, 24. 08. 2025 15.47 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale, ki se je po nenadnem odhodu vlagateljev znašel v nezavidljivem položaju in ostal tudi brez trenerskega štaba, je povlekel prvo potezo. Začasno vodenje članske ekipe bo prevzel dolgoletni član kluba Darko Birjukov, so sporočili iz Domžal.

Darko Birjukov
Darko Birjukov FOTO: NK Domžale

"Izkušenemu nogometnemu strokovnjaku bodo pri delu pomagali Matej Podlogar, ki ostaja tudi na čelu selekcije do 17 let, Dejan Milić, ki bo delal z vratarji, in Žan Luka Jerman, ki je že doslej skrbel za telesno pripravo. V Nogometnem klubu Domžale smo v tem prehodnem obdobju rešitev iskali znotraj kluba in vsem omenjenim se zahvaljujemo, da so bili pripravljeni prevzeti to odgovorno nalogo," so zapisali v sporočilu za javnost pri Domžalah, ki so v uvodu domače lige vpisale šest zaporednih porazov.

Preberi še Druga plat 'bogatih investitorjev': Američani Domžale zapustili že po dveh mesecih

Obenem pa so v soboto v klubu izvedeli še, da se umikajo "domnevni vlagatelji" na čelu s Tomom Zelenovićem. Dodali so, da so pri tem ostali brez pravih odgovorov in pojasnil ter poudarili, da so nad takšnim razpletom presenečeni in globoko razočarani. "Po vseh opravljenih pogovorih smo pričakovali resen pristop ter dolgoletno sodelovanje, a so se investitorji po dveh mesecih nenadoma odločili za umik," so dodali.

V Domžalah, kjer naj bi klub pestile tudi finančne težave, pravijo, da je njihova dolžnost, da zaščitijo igralce, zaposlene in navijače ter zagotovijo stabilnost kluba.

Tega v domači ligi nov izziv čaka prihodnjo nedeljo, ko bo gostoval pri visokoletečih in še stoodstotnih Celjanih.

nogomet prva liga domžale darko birjukov
Naslednji članek

Novinarka nogometašu, ki je zamenjal dres z nasprotnikom, postavila nerodno vprašanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110