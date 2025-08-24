Vodenje Domžal po odhodu vlagateljev začasno prevzema Darko Birjukov

"Izkušenemu nogometnemu strokovnjaku bodo pri delu pomagali Matej Podlogar , ki ostaja tudi na čelu selekcije do 17 let, Dejan Milić , ki bo delal z vratarji, in Žan Luka Jerman , ki je že doslej skrbel za telesno pripravo. V Nogometnem klubu Domžale smo v tem prehodnem obdobju rešitev iskali znotraj kluba in vsem omenjenim se zahvaljujemo, da so bili pripravljeni prevzeti to odgovorno nalogo," so zapisali v sporočilu za javnost pri Domžalah, ki so v uvodu domače lige vpisale šest zaporednih porazov.

Obenem pa so v soboto v klubu izvedeli še, da se umikajo "domnevni vlagatelji" na čelu s Tomom Zelenovićem. Dodali so, da so pri tem ostali brez pravih odgovorov in pojasnil ter poudarili, da so nad takšnim razpletom presenečeni in globoko razočarani. "Po vseh opravljenih pogovorih smo pričakovali resen pristop ter dolgoletno sodelovanje, a so se investitorji po dveh mesecih nenadoma odločili za umik," so dodali.

V Domžalah, kjer naj bi klub pestile tudi finančne težave, pravijo, da je njihova dolžnost, da zaščitijo igralce, zaposlene in navijače ter zagotovijo stabilnost kluba.

Tega v domači ligi nov izziv čaka prihodnjo nedeljo, ko bo gostoval pri visokoletečih in še stoodstotnih Celjanih.