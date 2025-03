Domžalčani remizirali z Bravom, Maribor zmagal Koper, Celje ugnalo Nafto

Na drugi strani sta v 15. in 16. minuti nase malce opozorila Luka Mlakar in Dejan Lazarević , a so Domžalčani "plavali" predvsem v obrambi, kjer so puščali veliko prostora tekmecem, kar je v 20. minuti izkoristil Pečar, ki je takrat zadel po strelu in odbiti žogi Poplatnika.

Šiškarji so imeli že po dobri minuti lepo priložnost, vendar je Matic Ivanšek slabo zadel žogo v sicer ugodnem položaju. Še bližje zadetku so bili na začetku osme minute, ko je po lepi akciji Matej Poplatnik s približno šestih metrov s strelom z glavo zadel prečko. Isti igralec je v deseti minuti še zgrešil žogo pred golovo črto.

Tretjeuvrščeni Bravo je gostil zadnjeuvrščene Domžale, a mu vloge favorita ni uspelo upravičiti. Po uvodnih 20 minutah je sicer kazalo, da bodo izbranci Aleša Arnola brez posebnih težav vpisali nove tri točke, toda gostje pod vodstvom Dejana Dončića so hitro pokazali, da ne bo šlo zlahka. Na koncu sta si ekipi razdelili plen, čeprav so imeli domači nekoliko več žogo v posesti in tudi nekaj več strelov.

Bravo bi glede na priložnosti lahko vodil s še višjo razliko, toda v 31. minuti so Domžale zmanjšale zaostanek, potem ko je Luka Mlakar zelo spretno zadel z glavo. Še več, v 33. so celo izenačile, ko se je za strel z 20 metrov odločil Danijel Šturm in zelo natančno zadel v malo mrežico za 2:2. Tako kot Poplatnik je tudi on dosegel deseti zadetek v sezoni.

V 40. minuti so imele Domžale izvrstno priložnost celo za vodstvo, dvakrat zaporedoma je iz bližine poskusil Mlakar, 18-letni brat slovenskega reprezentanta Jana Mlakarja, obakrat pa je dobro reagiral domači vratar Matija Orbanić.

So pa Domžalčani prišli do preobrata v 50. minuti, ko je Mark Španring sicer prestregel nevarno podajo proti Šturmu, a žogo preusmeril v lastna vrata, iz katerih je pred tem proti žogi stekel tudi Orbanić.

Bravo je po kar dolgem času znova ogrozil vrata Domžal v 62. minuti, vendar je Gašper Jovan meril malce premalo natančno, zatem so Šiškarji še enkrat zagrozili, tako da je moral posredovati Lovro Štubljar, tega pa je v 82. minuti premagal Victor Gidado, ki je z 20 metrov zadel za končnih 3:3.

Bravo bo v 27. krogu 30. marca gostoval pri Olimpiji, Domžale pa bodo dan prej gostile Celje.

Maribor boljši od Kopra

Mariborčani so v Ljudskem vrtu gostili Koper in poskusili popraviti vtis po porazu v Ajdovščini. Prvi polčas ni zadovoljil domačega občinstva, so pa domači igralci v drugem poskrbeli za preobrat ter prišli do 15. zmage v sezoni ter zaostanek za vodilno Olimpijo obdržali na šestih točkah. Koper, ki ga bo od ponedeljka naprej vodil Slaviša Stojanović, je ostal na četrtem mestu.

Maribor, ki je med drugimi pogrešal kaznovanega Jana Repasa, je imel prek Hilala Soudanija že v drugi minuti prvo priložnost, toda v šesti so povedli Koprčani, potem ko je Ažbe Jug žogo podal točno do Tonija Domgjonija, ta pa je ob Bartugu Elmazu zlahka prišel do dovolj dobrega strela za 1:0.

Jug se je deloma odkupil nato v 12. minuti, ko je odlično reagiral po strelu iz bližine, v 15. minuti pa so na drugi strani napadli tudi njegovi soigralci, prišli do lepe priložnosti, Metod Jurhar se je izkazal z obrambo, in tudi do enajstmetrovke po igranju z roko. Z bele pike je bil zanesljiv Benjamin Tetteh, ki je tako prišel do svojega sedmega gola v sezoni.