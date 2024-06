Domžale podaljšale pogodbo s ključnim igralcem

"Domžale so moj dom, saj se tukaj počutim zelo dobro. Vesel sem nove pogodbe, ki kaže zaupanje kluba in potrditev mojega trdega dela. Na vsaki tekmi sem dal od sebe 100 odstotkov in tako bo tudi v prihodnje. Zaslužimo si biti višje na prvenstveni lestvici in prepričan sem, da nam bo to naslednjo sezono tudi uspelo," je za klubsko spletno stran dejal Abraham Nwankwo.

Ta je pri 18 letih odšel v mesto Balikesir v Turčiji, kjer je igral in nabiral izkušnje štiri leta, nato pa se je v sezoni 2022/23 priključil Domžalam. Doslej je srednji branilec za Domžale zbral 30 nastopov, med strelce pa se je vpisal enkrat.