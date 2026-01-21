Domžale potrdile stečaj: 'Žalosten dan za slovenski nogomet'

Potem ko v Domžalah niso bili uspešni pri iskanju investitorja, so v klubu potegnili črto pod članskim nogometom. "Ni več možnosti nadaljevanja, kar zadeva člansko ekipo. O tem smo obvestili tudi Nogometno zvezo Slovenije. Članske ekipe ne nadaljujemo, vrstijo pa se sestanki, da bi videli, na kakšen način obdržati preostale ekipe v tekmovanjih. Amaterski del kluba bo obstal," je v pogovoru za TV Slovenija potrdil predsednik rumene družine Stane Oražem.
Od kluba se je z ganljivim zapisom na Instagramu poslovil tudi zadnji trener Anton Žlogar, ki je do konca upal na drugačen razplet. S svojimi varovanci je začel priprave na spomladanski del sezone, v torek pa je dokončno počilo. "Pravijo, da kapetan zadnji zapušča ladjo. Res je, žal se je tako izteklo. Verjeli in upali smo do konca, zaradi nogometa, nas, kluba, vseh otrok ... Ni se izteklo po naših željah. Kljub vsemu pa sem v tem obdobju spoznal ogromno odličnih ljudi, s katerimi smo vsakodnevno sodelovali in se imeli odlično tako po človeški kot strokovni plati," je zapisal nekdanji slovenski reprezentant in se zahvalil vsem, ki so navijali za Domžale.
Spregovorila tudi Mijatović in Cesar
Domžalski nogomet je v preteklih letih dal ogromno reprezentantov in tega sta se na novinarski konferenci ob predstavitvi novega slovenskega selektorja dotaknila tudi predsednik Nogometne zveze Radenko Mijatović in novopečeni selektor Boštjan Cesar.
"Nam na Nogometni zvezi je izjemno težko, ko pride do takšnih situacij, ampak slab način vodenja pripelje do takšnih epilogov. Izjemno je težko za ligo in za nogomet, ampak Nogometna zveza tukaj ne more narediti nič. Klubi imajo svoja vodstva, ki so odgovorna za to. Ko se porablja veliko več, kot se ustvari, na žalost pride do takšnih epilogov," je dejal Mijatović, svoje pa je povedal tudi Cesar: "Domžale so bile v mladinskih pogonih eden najboljših klubov v državi. Dale so veliko reprezentantov, veliko mojih prijateljev je začelo v Domžalah, tudi v članskem nogometu so pustili pečat. Žal mi je, da bo takšen klub, s takšno tradicijo mladih igralcev, propadel."
Domžale so v tem stoletju dve leti zapored vladale v slovenskem nogometu. V sezonah 2006/07 in 2007/08 so osvojili zaporedna ligaška naslova, v letih 2011 in 2017 pa so se razveselili pokalne lovorike. Velik pečat so pustili tudi v evropskem nogometu. V kvalifikacijah za tekmovanja pod okriljem Uefe so premagali veliko priznanih klubov, med njimi so nemška Stuttgart in Freiburg ter angleški West Ham. Doma so uspeli remizirati tudi proti francoskemu Marseillu, v evropskih kvalifikacijah pa so nazadnje igrali v sezoni 2023/24, ko jih je na poti do Konferenčne lige ustavil malteški Balzan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.