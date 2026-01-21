Domžale potrdile stečaj: 'Žalosten dan za slovenski nogomet'

Potem ko v Domžalah niso bili uspešni pri iskanju investitorja, so v klubu potegnili črto pod članskim nogometom. "Ni več možnosti nadaljevanja, kar zadeva člansko ekipo. O tem smo obvestili tudi Nogometno zvezo Slovenije. Članske ekipe ne nadaljujemo, vrstijo pa se sestanki, da bi videli, na kakšen način obdržati preostale ekipe v tekmovanjih. Amaterski del kluba bo obstal," je v pogovoru za TV Slovenija potrdil predsednik rumene družine Stane Oražem.

Od kluba se je z ganljivim zapisom na Instagramu poslovil tudi zadnji trener Anton Žlogar, ki je do konca upal na drugačen razplet. S svojimi varovanci je začel priprave na spomladanski del sezone, v torek pa je dokončno počilo. "Pravijo, da kapetan zadnji zapušča ladjo. Res je, žal se je tako izteklo. Verjeli in upali smo do konca, zaradi nogometa, nas, kluba, vseh otrok ... Ni se izteklo po naših željah. Kljub vsemu pa sem v tem obdobju spoznal ogromno odličnih ljudi, s katerimi smo vsakodnevno sodelovali in se imeli odlično tako po človeški kot strokovni plati," je zapisal nekdanji slovenski reprezentant in se zahvalil vsem, ki so navijali za Domžale.