Domžale pripeljale okrepitev iz Crvene zvezde

"V Domžalah se počutim odlično. Prišel sem pred šestimi meseci in boljšega razpleta jeseni si ne bi mogel predstavljati. Dokaj hitro sem se ustrezno prilagodil na zahteve glavnega trenerja, samega okolja, lige in obenem spoznal veliko novih prijateljev, zato se skupnega nadaljevanja zelo veselim. Nisem dolgo okleval. Domžale so za razvoj mladega nogometaša zares idealno okolje. Verjetno eno boljših v regiji. Pred prihodom v Slovenijo sem slišal veliko dobrega, a sedaj, ko sem se še osebno prepričal v to, je bila odločitev občutno lažja," je dejal Đurić, ki je bil lani član srbske reprezentance do 19 let.

Đurić je pod taktirko Rožmana zaigral na 16 tekmah 1. SNL in ob tem dosegel dva zadetka. V zaključku jesenskega dela je z glavo premagal vratarja Radomelj in Mure. Pred prihodom v Slovenijo se je kratek čas mudil pri Grafičarju iz Beograda, nogometno šolanje pa v celoti opravil pri Crveni zvezdi, za katero je debitiral v sezoni 2021/22.