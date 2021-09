Domžale pripeljale srbskega napadalca, Nizozemec okrepil celjsko obrambo

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale se je v zadnjih urah prestopnega roka okrepil s 27-letnim srbskim napadalcem Dejanom Georgijevićem, poroča spletna stran kluba. Ta je nazadnje igral za Velež, ki je po podatkih Transfermakrta dobil 35.000 evrov odškodnine, z Domžalami pa je podpisal pogodbo do 31. maja 2023. Iz NK Celja pa prihaja novica, da je njihovo obrambo okrepil 25-letni desni bočni branilec Terry Lartey Sanniez.

icon-expand Trener Domžal Dejan Djuranović (levo) bo imel na voljo dodatno širino v igralskem kadru. FOTO: Damjan Žibert

"Novega izziva sem zelo vesel! O klubu sem s strani nekdanjih igralcev slišal veliko dobrega, zato verjamem, da se bom tudi sam tukaj počutil odlično," je ob podpisu pogodbe z Domžalami povedal Srb Dejan Georgijević, ki je za Velež v šestih mesecih odigral 19 tekem in dosegel šest golov. Georgijević ima sicer izkušnje z igranjem tudi pri Partizanu, Ferencvarosu, Voždovcu, Inđiji, Spartaku in Teleoptiku, prve nogometne korake pa je naredil pri domačem Zemunu. "Z moje strani lahko vselej pričakujete maksimum. Igram v konici napada, bil sem tudi že na krilu, toda moja naloga je, da obrambi nasprotnika povzročim čim več težav in posledično dosežem čim več zadetkov. Upam, da bom pri tem uspešen že od samega začetka, najpomembnejše pa so seveda zmage celotne ekipe," je dodala nova domžalska okrepitev.

Domžalčani so ob tem pripeljali še dva nigerijska nogometaša. Ugwueze Chinemerem Collins in Elijah Chukwu Chikwado bosta do konca sezone igrala kot posojena od nigerijske ekipe Giant Brillars. "Pred nama je prva evropska izkušnja in vodstvu kluba ter trenerjem sva zelo hvaležna za ponujeno priložnost. Z ekipo sva doslej opravila že kar nekaj treningov in fantje so naju zelo dobro sprejeli. Govoriva angleško, zato težav s komunikacijo ni, ogledala pa sva si tudi že nekaj ligaških tekem. Okolje nama je iz dneva v dan bolj poznano in mislim, da sva pripravljena," je povedal 20-letni Collins, ki se najbolje znajde na položaju osrednjega vezista. 19-letni Chikwado pa je desni krilni napadalec. Nizozemec okrepil celjsko obrambo

Slovenski nogometni prvoligaš Celje pa je svoj igralski kader okrepil z Nizozemcem Terryjem Larteyjem Sanniezom, poroča spletna stran celjskega kluba. 25-letni desni bočni branilec je podpisal dveletno pogodbo.

Kot so zapisali pri Celju, v knežje mesto prihaja igralec, ki je nekdanji član mladinske akademije Ajaxa, prihaja pa tudi kot prosti igralec. V lanski sezoni je NEC Nijmegenu pomagal do preboja v 'playoff' za prvo ligo, v nizozemski drugi ligi pa je za NEC ter Ajaxovo mlado ekipo zbral 128 nastopov. Čeprav je njegova primarna pozicija desni bočni branilec, pa se Sanniez odlično znajde tudi na levi strani obrambne vrste, tuje pa mu ni niti osrčje obrambe. Za mlajše selekcije nizozemske izbrane vrste je zbral 23 nastopov ter majico z državnim grbom zastopal na vseh ravneh od 15. pa do 21. leta, so dodali pri Celju.