Domžale remizirale z Aluminijem

Nogometaši Domžal in Aluminija so se so v 15. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Nogometaši Domžal so se po zmagi v prejšnjem krogu proti Bravu in uspehu v četrtfinala pokala v Mariboru nadejali nadaljevanju uspešne serije. S tremi točkami bi se nekoliko odlepili od dna prvenstvene razpredelnice, toda enake cilje so imeli tudi Kidričani. Na koncu sta si ekipi točke razdelili, s čimer najbrž niso zadovoljni ne eni ne drugi. Domžalčani ostajajo v nevarni coni, Kidričani pa bodo po 15. krogu povsem na zadnjem mestu prvenstvene razpredelnice. Aluminij je hitro pokazal, da se v Domžale ni prišel branit, da si želi osvojiti vse tri točke. Na začetku tekme je imel več od igre, pripravil si je tudi prvo priložnost na tekmi. V 17. minuti je Gašper Pečnik z desne strani poslal žogo v sredino, kazalo je, da bo podaja neuporabna, a je na žogo iz ozadja pritekel Aljaž Krefl, toda iz ugodnega položaja streljal mimo gola. Že pred tem so v deseti minuti Kidričani dosegli tudi zadetek, ki pa so ga sodniki zaradi nedovoljenega položaja podajalca Harisa Kadrića Jaki Bizjaku razveljavili. Priložnosti tekmecev sta nekoliko prebudile Domžalčane, ki so izvedli nekaj nevarnih napadov, Senijad Ibričić je enega od njih zaključil s strelom od daleč, po katerem je žoga zletela mimo vratnice. V 26. minuti je bil po kotu na drugi vratnici gostujočega vratarja Luke Janžekoviča najvišji Damjan Vuklišević, ki je zavrnil žogo v sredino, kjer pa se njegovi soigralci v gneči niso znašli, tako da je na koncu pristala v Janžekovičevih rokah. V 30. minuti so gostje povedli. Kadrić je lepo podal žogo v prazen prostor, Bizjak je preigral vratarja Ajdina Mulalića in poslal žogo v mrežo. VAR je pregledal položaj, za razliko od razveljavljenega gola, za katerega sta poskrbela ista igralca na začetku tekme, je bil ta regularen. Po dvojni podaji z Dejanom Georgijevićem je imel v 51. minuti Ibričić prvo priložnost v drugem delu, toda njegov strel z levico je bil preslab za Janžeković, ki je žogo z nogo odbil. Osem minut pozneje pa so gostitelji vendarle izenačili. Večino dela je opravil Alen Jurilj, ki je s svoje polovice prodrl po levi strani, poslal natančno žogo v sredino, kjer je bil Janžekovič prekratek, Arnelu Jakupoviću pa je ni bilo težko potisniti v mrežo. Po izenačenju so Kidričani spet postali aktivnejši, strela Pečnika in Kadrića nista zadela cilja, nekaj polpriložnosti so imeli tudi gostitelji, toda izid se ni več spremenil. V naslednjem krogu bo Aluminij gostil Olimpijo, Domžale pa bodo gostovale v Murski Soboti.