Domžale s še enim porazom končale evropsko pot

Izbranci Dejana Djuranovića so v Stožicah pokazali boljši obraz kot na prvi tekmi, a je bil zaostanek s te prevelik, da bi lahko upali na kakršenkoli čudež. Rosenborg, 26-kratni norveški prvak, si je z novo zmago tako priigral nadaljevanje evropske poti, kjer mu bo zadnjo oviro pred skupinskim delom predstavljal francoski Rennes.

Domžale pa so za to sezono končale z evropskim udejstvovanjem. Slovenijo tako zastopata le še Mura in Olimpija, ki ju povratna dvoboja 3. kroga kvalifikacij evropske oziroma konferenčne lige čakata v četrtek. Domžalčani so odločno začeli tekmo in že v prvih treh minutah dvakrat ogrozili vrata gostov prek Mateja Podlogarja in Nermina Hodžića. Domači so v uvodu pokazali boljšo predstavo kot na prvi tekmi, kljub temu je v 15. minuti pri gostih do strela prišel Carlo Holse, toda Ajdin Mulalić ni imel veliko dela.

V 24. minuti se je Senijad Ibričić odločil za strel z dobrih 20 metrov, žogo pa poslal le malo mimo Rosenborgovih vrat. Deset minut pozneje pa so domači povedli, ko je z leve strani podal Enes Alić, Matej Podlogar pa je zadel iz bližine. Zadnjo priložnost v prvem delu so imeli Norvežani, potem ko je v 45. minuti domžalski vratar Mulalić moral posredovati po poskusu Dina Islamovića z glavo. Uvod drugega polčasa je bil bolj po godu gostom, saj so ti izenačili v 48. minuti, po podaji z leve strani je pred vrati do žoge prišel Noah Jean Holm in zadel za 1:1.

V 57. minuti je Mulalić ustavil poskus Holseja, sledilo pa je mirnejše obdobje, ki ga je v 75. minuti prekinil Alić, ko je s podajo z leve strani zadel prečko. V 86. minuti pa je Rosenborg prišel do zmagovitega zadetka, ko se je med strelce vpisal Stefano Vecchia. Še višjo zmago gostov je v sodniškem dodatku preprečil Mulalić z novim posredovanjem po strelu Adama Carla Anderssona z leve strani.

Izid:

Domžale – Rosenborg 1:2 (1:0)

Podlogar 34.; Holm 48., Vecchia 86.