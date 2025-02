Domžale se po novem porazu spogledujejo z drugo ligo

Radomljani so še tretjič v sezoni premagali sosede, čeprav so cel drugi polčas igrali z igralcem manj. Domžalčani, ki so zmagali le na enem od zadnjih devetih obračunov z mlinarji, so sicer v drugih 45 minutah prevladovali, a jim jo je znova zagodla realizacija. Tako zdaj za osmouvrščenimi Radomljani, ki so zmagali prvič po koncu oktobra, na zadnjem mestu zaostajajo že za 12 točk.

Domžalčani so bili v uvodu tekme nekoliko bolj napadalno usmerjeni, vendar so bile Radomlje v 16. minuti dotlej najbližje vodstvu, ko je po kotu z glavo le za malo zgrešil Rok Ljutić. Le nekaj trenutkov pozneje so Radomljani prišli do enajstmetrovke po prekršku nad Matejem Malenškom. Prav ta je tudi streljal z bele pike v 19. minuti, a je Lovro Štubljar prebral njegovo namero in nizek strel ustavil. V 42. minuti je Đorđe Gordić ugnal gostujočega vratarja, za zadetek je izvrstno meril z 18 metrov.

V končnici prvega polčasa je Danijel Šturm stekel v protinapad, s startom s hrbta z obema nogama pa ga je zrušil Moses Barnabas. Temu je sodnik Rade Obrenović sprva pokazal rumeni karton, po pregledu posnetka pa iz žepa povlekel rdeči karton. Domžalčani kljub igralcu več v drugem polčasu niso uspeli zadeti.