Domžalčani v Umagu ugnali Stojanovićev Levski

Slaviša Stojanovićje v klubske vitrine Domžal pomagal pripeljati prva in do sedaj edina državna naslova, v Umagu pa je ljubljanski trener vnovič prekrižal pot nekdanjim delodajalcem na klopi Levskega. Bolgarski prvoligaši so od 23. minute vodili po zadetku Marina Petkova, ki je po podaji Ilia Jurkova prišel mimo Gregorja Sikoškain nato njegovega soimenjaka Grego Sorčanaukanil s strelom v "malo mrežico".

Varovanci Dejana Djuranovićaso izenačili v 76. minuti, ko je po kotu in podaji Žige Repasagnečo pred vrati Levskega najbolje izkoristil Matej Podlogar. Že v enem naslednjih napadov je rumenim uspel popoln preobrat, ko je po še enem nevarnem predložku Repasa z glavo neubranljivo zadel Gaber Dobrovoljc. Za drugo zmago v pripravljalnem obdobju (s 3:0 so bili boljši že od tekmeca z državnega prvenstva Bravu) se lahko Domžalčani na koncu zahvalijo tudi vratarju Sorčanu, ki je v enem zadnjih napadov iz oči v oči odlično ustavil Stivana Petkova.