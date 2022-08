Domžale z zmago proti Mariboru še poglobile krizo vijoličnih

Domžalčani, ki so v prejšnji sezoni na štirih tekmah s Štajerci osvojili le točko, pa so imeli drugačne načrte in so unovčili novo neprepričljivo predstavo izbrancev Radovana Karanovića. Ti so v petih krogih dobili že 12 zadetkov in so v tem pogledu najslabši v ligi. Še naprej so ob zmagi in štirih porazih tudi na zadnjem mestu, medtem ko so Domžale pri osmih točkah in v zgornjem delu lestvice.

Domžalčani, ki so med tednom na dobrodelni tekmi za ukrajinske begunce izgubili proti Šahtarju iz Donecka z 0:3, so v boju z Mariborom hitro prišli do prekinitve, a so po prostem strelu le zgrešili iz bližine, v peti minuti pa je Nemanja Mitrović odbil žogo z golove črte po strelu z glavo. V deveti minuti pa so domačini povedli po protinapadu, ki ga je z lepo podajo začel Zeni Husmani, nato je streljal Ivan Durdov, a je Menno Bergsen žogo odbil, a le do novinca v domžalskem dresu Franka Kovačevića, ki je iz bližine zadel za 1:0.