Domžalčani visoko porazili Rogačane

Domžalčani so prišli do svoje 200. domače zmage v slovenski prvoligaški konkurenci. Junak tekme proti Rogaški je bil branilec Nermin Hodžić, ki je dvakrat zadel mrežo gostov. Domžale so z zmago za tri točke pobegnile današnjemu tekmecu, ki zaseda zadnje mesto na lestvici. Domžale so se že v osmi minuti za nekaj trenutkov veselile najstrožje kazni, ko je z roko igral kapetan Rogaške Rok Pirtovšek. Toda pregled posnetka je pokazal predhoden nedovoljeni položaj domače ekipe.

To pa je bil praktično edini razburljiv dogodek v prve pol ure z izjemo akcije Domžal v 30. minuti, ko je sam proti Viceju Baždariću stekel Danijel Šturm, vendar preslabo zaključil, tako da je vratar Rogaške žogo ujel. Po enem previsokem strelu na vsaki strani pa so Domžale v 42. minuti povedle. Šturm je najprej z roba kazenskega prostora nekoliko z leve strani močno sprožil in zadel prečko, od te se je žoga odbila do Nermina Hodžića, ki je v osrčju kazenskega prostora s "škarjicami" premagal Baždarića.

Uvod drugega polčasa je bil miren, kar zadeva akcije, je pa moral domači strateg Dušan Kosić zamenjati poškodovanega Zenija Husmanija. V 65. minuti pa je spet streljal Šturm, meril v okvir vrat, vendar je Baždarić dobro posredoval. Štiri minute pozneje pa se je spet veselil Hodžić. Ta je namreč z glavo unovčil podajo iz kota z leve strani za 2:0 in svoj drugi gol na tekmi.

Le malce zatem je Hodžić ključno posredoval še v obrambi po napadu Rogaške, v 72. minuti pa so gosti, ki so sicer pogrešali Roka Vodiška, Žana Benedičiča in Thalissona, še oplazili prečko po strelu z glavo po kotu z desne strani. Tekmo je dokončno odločil Jošt Pišek v 85. minuti, ko je izkoristil prostor na robu kazenskega prostora za nizek in natančen strel za 3:0.

Izidi, prva liga, 12. krog:

Domžale - Rogaška 3:0 (1:0)

Hodžić 42., 69., Pišek



Celje - Bravo 2:1 (1:1)

Matko 1., Bobičanec 50./11 m; Stanković 44.



Maribor - Mura 3:1 (2:1)

Repas 30., Soudani 45., Lorber 52.; Shabanhaxhaj 32.