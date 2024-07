Koprčani uvodoma do gostujoče zmage proti Radomljam

Radomljani in Koprčani za uvod v sezono niso pokazali posebej živahne predstave, so pa iz nje zmagovalci šli gostje z Obale. Izbranci Oliverja Bogatinova so odločilni zadetek dosegli v 75. minuti, strelec je bil novinec Felipe Curcio. Domača zasedba pod vodstvom Darjana Slavica je bila v prvem polčasu nekoliko konkretnejša, v drugem pa z izjemo ene akcije niti ni ogrozila tekmečevega vratarja.

Obračun v Domžalah se je začel z nekajminutno zamudo zaradi težav Koprčanov na poti proti stadionu, v uvodnih 20 minutah pa ni ponudil presežka, šele v 21. so domači prišli do zaključnega strela, a so ga gosti blokirali. Nevarneje je bilo v 22. minuti, ko je bil s strelom z glavo neuspešen Uroš Korun.

Koprčani dolgo niso prišli do zaključka, je pa v 32. minuti poskusil novinec Omar El Manssouri, vendar je precej zgrešil cilj z roba kazenskega prostora. V 44. minuti je domači napadalec Nino Kukovec poskusil z glavo, vendar tudi njegov strel ni bil posebej nevaren, čeravno je letel v okvir vrat.