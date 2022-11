Domžalska podpora politiki Uefe: ne Superligi

Izvršni direktor NK Domžale Matej Oražem se je pred dnevi mudil na obisku pri šefu Uefe Aleksandru Čeferinu, kjer je med drugim poudaril stališče do ustanovitve nove Superlige, kjer je tudi Oražem kot predstavnik NK Domžale v okviru Evropskega združenja nogometnih klubov (ECA) izpostavil pomen zagovarjanja politike Uefe, ki zagovarja enakomeren razvoj vseh nogometnih deležnikov. "Lahko smo veseli, da je na čelu Uefe g. Aleksander Čeferin, ki to problematiko dobro razume, obenem pa je dovolj trden in odločen, da se je v interesu nogometa zoperstavil najmočnejšim evropskim klubom," trdi prvi mož Domžal Oražem.

icon-expand Matej Oražem in Aleksander Čeferin FOTO: Osebni arhiv Matej Oražem Objava na družabnih omrežjih kandidata za župana Občine Domžale Mateja Oražma in šefa Uefe Aleksandra Čeferina ni veliko presenečenje, saj sodi NK Domžale, kjer je Oražem izvršni direktor, med najbolj urejene nogometne sredine v Sloveniji, še posebej ponosni so na nogometno šolo, ki že desetletje velja za najboljšo v državi.