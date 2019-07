Donadoni bo reševal klub na Kitajskem

Nekdanji zvezdnik Milana je prevzel nov izziv in zmanejla dosedanjega trenerja Lopeza Cara , njegova glavna naloga pa bo rešiti klub pred izpadom iz prvoligaške konkurence kitajske superlige. Moštvo ni doseglo zmage na zadnjih 12 tekmah. Petinpetdesetletnik, ki je bil med letoma 2006 in 2008 tudi selektor azzurrov, je vso trenersko kariero deloval v Italiji.

Roberto Donadoni je nazadnje vodil Bologno, po skoraj treh letih pa je junija zapustil klop tega italijanskega prvoligaša Zdaj je sedel na klop Shenzhena, kluba na južni meji s Hongkongom. Donadoni ima na voljo le deset tekem, da "reši" Shenzhen, ki je na predzadnjem mestu kitajskega prvenstva in je v dosedanjem delu sezone dobil le tri tekme. Italijan ima "bogate osebne izkušnje", so še zapisali pri Shenzhenu. To moštvo je v preteklosti vodil tudi Clarence Seedorf.