Nogomet

Donnarumma povabil pretepenega 13-letnega nogometaša na reprezentančni zbor

Rim, 03. 09. 2025 17.30 | Posodobljeno pred 48 minutami

STA
Italijanski nogometni vratar Gianluigi Donnarumma je na zbor svoje reprezentance pred prvimi kvalifikacijskimi tekmami za svetovno prvenstvo 2026 povabil tudi 13-letnega nogometaša, ki je bil konec tedna žrtev napada na tekmi ekip do 14 let.

Mladega nogometaša, vratarja ekipe Volpiano Pianese iz predmestja Torina, je v nedeljo na tekmi z ekipo Carmagnola pretepel oče enega od tekmecev.

Po tekmi so se najprej sprli mladi nogometaši, potem pa je na igrišče pritekel 40-letnik in fizično obračunal z igralcem. Tega so morali prepeljati v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno kost v gležnju in poškodovano ličnico.

Gianluigi Donnarumma je mladega nogometaša, tudi vratarja, mediji so razkrili le njegovo ime (Thomas), povabil na zbor Italije v Coverciano. "Radi bi poslali sporočilo mlademu igralcu, ker se nekatere stvari preprosto ne bi smele dogajati. Vsi obsojamo nasilje, zato smo ga s soigralci povabili med nas," je na novinarski konferenci pred tekmama Italije z Estonijo in Izraelom dejal kapetan azzurov.

Policija je že sprožila postopek proti nasilnemu očetu, obenem so ga uvrstili tudi na seznam oseb, ki imajo prepoved vstopa na športne objekte v Italiji. Klub, v katerem igra sin nasilneža, se je že opravičil in poudaril, da gre za dejanje posameznika, ki nima nobene povezave s politiko kluba.

Incident je postal tudi politična tema, saj so tudi nekateri vidni politiki izrazili ogorčenje. "To, kar se je zgodilo na mladinski tekmi, je šokantno. Še posebej, ker se je zgodilo na terenu, kjer bi morali skrbeti za razvoj mladih športnikov. Takšnega ravnanja ne smemo sprejeti," je dejal minister za javno upravo Paolo Zangrillo.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pacho Herrera
03. 09. 2025 17.32
+1
Ja sam kokr je razvidno prvo ta vratar napade igralca druge ekipe….?????????????
ODGOVORI
1 0
ibasumik
03. 09. 2025 17.46
ja, sam oni so bili enake starosti, potem se pa 40 letnik spravi na 13 letnika. ni ravno fer?
ODGOVORI
0 0
