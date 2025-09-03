Donnarumma povabil pretepenega 13-letnega nogometaša na reprezentančni zbor

Mladega nogometaša, vratarja ekipe Volpiano Pianese iz predmestja Torina, je v nedeljo na tekmi z ekipo Carmagnola pretepel oče enega od tekmecev.

Po tekmi so se najprej sprli mladi nogometaši, potem pa je na igrišče pritekel 40-letnik in fizično obračunal z igralcem. Tega so morali prepeljati v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno kost v gležnju in poškodovano ličnico.

Gianluigi Donnarumma je mladega nogometaša, tudi vratarja, mediji so razkrili le njegovo ime (Thomas), povabil na zbor Italije v Coverciano. "Radi bi poslali sporočilo mlademu igralcu, ker se nekatere stvari preprosto ne bi smele dogajati. Vsi obsojamo nasilje, zato smo ga s soigralci povabili med nas," je na novinarski konferenci pred tekmama Italije z Estonijo in Izraelom dejal kapetan azzurov.