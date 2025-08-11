Svetli način
Nogomet

Donnarumma izven ekipe PSG za superpokalni obračun s Tottenhamom

Pariz, 11. 08. 2025 19.55 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Gianluigi Donnarumma bo zapustil evropske prvake Paris Saint-Germain, potem ko ga trener Luis Enrique ni uvrstil na seznam igralcev za sredino superpokalno tekmo proti zmagovalcu Evropske lige, Tottenhamu. Italijanskega vratarja se že dlje časa povezuje z odhodom iz Pariza, potem ko je zavrnil podpis nove pogodbe, njegova verjetna destinacija pa je angleška Premier liga.

Po poročanju francoskega L'Equipe je trener Luis Enrique izpustil Gianluigija Donnarummo iz ekipe za prihajajoči obračun s Spursi. Italijanski vratar tako ne bo odpotoval v Videm skupaj s preostalim delom prve ekipe na otvoritveno tekmo nove sezone.

Gianluigi Donnarumma in Luis Enrique
Gianluigi Donnarumma in Luis Enrique FOTO: AP

Po razočaranju na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA to poletje si bo Enriquejeva ekipa v sredo proti Tottenhamu prizadevala za novo evropsko lovoriko. Tekmo boste lahko od 20.30 spremljali na Kanalu A in VOYO.

Kot poroča italijanski novinar Fabrizio Romano, je izključitev iz ekipe jasen znak, da bo Donnarumma zapustil francoske prvake, bodisi to poletje bodisi prihodnjo sezono. Odnosi med klubom in igralcem so se povsem skrhali, potem ko je 26-letni vratar zavrnil podpis nove pogodbe.

Čeprav njegova prihodnost uradno še ni znana, Romano trdi, da bo najverjetneje odšel v Anglijo, kjer je zanj veliko zanimanje pri Manchester Unitedu, ki iščejo zamenjavo za Andreja Onanaja.

