Donnarumma izven ekipe PSG za superpokalni obračun s Tottenhamom

Po poročanju francoskega L'Equipe je trener Luis Enrique izpustil Gianluigija Donnarummo iz ekipe za prihajajoči obračun s Spursi. Italijanski vratar tako ne bo odpotoval v Videm skupaj s preostalim delom prve ekipe na otvoritveno tekmo nove sezone.
Po razočaranju na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA to poletje si bo Enriquejeva ekipa v sredo proti Tottenhamu prizadevala za novo evropsko lovoriko. Tekmo boste lahko od 20.30 spremljali na Kanalu A in VOYO.
Kot poroča italijanski novinar Fabrizio Romano, je izključitev iz ekipe jasen znak, da bo Donnarumma zapustil francoske prvake, bodisi to poletje bodisi prihodnjo sezono. Odnosi med klubom in igralcem so se povsem skrhali, potem ko je 26-letni vratar zavrnil podpis nove pogodbe.
Čeprav njegova prihodnost uradno še ni znana, Romano trdi, da bo najverjetneje odšel v Anglijo, kjer je zanj veliko zanimanje pri Manchester Unitedu, ki iščejo zamenjavo za Andreja Onanaja.
