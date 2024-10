Dortmund po preobratu do treh točk

Dortmund je do treh točk in tretje zmage v sezoni, s katero je začasno skočil na drugo mesto lestvice z desetimi točkami, prišel šele po preobratu. V prvem delu je namreč Bochum z zadetkoma Matuša Bera in Danija de Wita že v 21. minuti vodil z 2:0. A so nato Serhou Guirassy še v prvem delu znižal, Emre Can z bele točke, Guirassy še enkrat v 75. ter Felix Nmecha v 81. minuti pa so poskrbeli za pričakovano zmago Porurcev.

V Nemčiji težko pričakujejo prvi veliki derbi nove sezone, ko se bosta v soboto v ozračju Oktobrfesta v bavarski prestolnici merila Bayern in Bayer. Bavarci so novo sezono začeli bolje, po štirih krogih so stoodstotni na prvem mestu z 12 točkami, Leverkusen je (ob enem porazu ima devet točk) zdaj začasno zdrsnil na tretje mesto.