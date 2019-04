Dortmund v nemilosti na derbiju s Schalkejem, rumeno-črni spodrsljaj v bitki za naslov

Derbiju primerno je bilo tudi na Signal Iduna Parku prisotne veliko vroče krvi, zaradi česar je moral zelenico v 60. minuti zapustiti kapetan Marcus Reus , gostje pa so prednost na zelenici unovčili z novim zadetkom Caligiurija v zgornji levi kot vrat.

Po začetnem zadetku pa je sreča domačim obrnila hrbet. Dve minuti zatem je Schalke odgovoril z napadom, v katerem je žogo z roko odbil Julian Weigl , sodnik se je po pomoč zatekel k VAR in v 18. minuti gostom dodelil enajstmetrovko. Slednjo je brez pomislekov za hrbet domačega vratarja potisnil Daniel Caligiuri . Slednji je bil tudi deset minut kasneje soudeležen pri drugem zadetku gostov. Z lepo podajo je zaposlil Salifa Saneja , slednji je skočil visoko in z glavo potisnil neubranljivo žogo v mrežo Romana Burki ja.

Dortmund je situacija še bolj razbesnela in le pet minut po odhodu Reusa je sodnik v slačilnico poslal še Mariusa Wolfa. Domači so se znašli v nezavidljivi situaciji, a kljub temu je Axel Witsel z zadetkom uspel zmanjšati zaostanek in povrniti nekaj upanja. Le za kratek čas. Usodo domačih je v 86. minuti z mojstrovino odločil Breel Embolo (2:4).

Dortmund - Schalke 2:4 (1:2)

Götze 14., Witsel 85.; Caligiuri 18./11-m, 62., Sane 28., Embolo 86.