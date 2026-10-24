Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Dortmund premagal Frankfurt in pobegnil Bayernu za tri točke

Dortmund, 24. 10. 2026 20.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Borussia Dortmund - Villarreal

Nogometaši Borussie Dortmunda so v sedmem krogu nemškega prvenstva z 1:0 premagali Eintracht Frankfurt. Dortmundčani so s peto zmago v sezoni na vrhu bundeslige ušli na tri točke prednosti pred münchenskim Bayernom, ki ga tekma tega kroga čaka v nedeljo.

Dvoboj na Signal Iduna Parku je z edinim golom na tekmi v 80. minuti odločil Maximilian Beier. Dortmundčani so prišli do pete zmage v bundesligi in ostajajo neporaženi. Na vrhu prvenstvene lestvice imajo 17 točk, Bayern bi jih lahko ujel z nedeljsko zmago proti Freiburgu. Slednji je tretji na lestvici s 13 točkami, toliko jih ima tudi četrti Bayer Leverkusen, ki bo v nedeljo gostoval pri Hoffenheimu. Sledita Leipzig in Werder Bremen s po 12 točkami. Rdeči biki so danes doma s 4:0 nadigrali Elversberg. Zadeli so Tidiam Gomis (48. minuta), Cristoph Baumgartner (84.) in dvakrat Romulo (66. in 94.).

Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
FOTO: Profimedia

Werder je medtem v gosteh s 3:2 strl Mainz 05. Gostje so po dobri polovici prvega polčasa vodili z 2:0, potem ko je dve enajstmetrovki unovčil Niclas Füllkrug (7. in 25.). V 33. je znižal Anthony Caci, v drugem polčasu pa je prednost dveh golov obnovil Ludovit Reis v 61. minuti. Le dve minuti zatem je upanje domačim vrnil Jae-sung Lee, a Mainzu preobrat ni uspel. Paderborn je doma z 1:0 premagal Hamburger SV, dvoboj med Augsburgom in berlinskim Unionom se je končal z 1:1, tekma Kölna in Schalkeja pa 0:0. Že v petek je Borussia Mönchengladbach za svojo prvo zmago v sezoni s 3:2 v gosteh premagala Stuttgart.

Izidi nemške Bundeslige, 24. oktober:

Köln - Schalke 0:0

Mainz 05 - Werder Bremen 2:3 (1:2)

Augsburg - Union Berlin 1:1 (0:0)

Leipzig - Elversberg 4:0 (0:0)

Paderborn - Hamburger SV 1:0 (0:0)

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Bundesliga Borussia Dortmund nogomet nemško prvenstvo Bayern München

Tottenham presenetil Chelsea, City prvič klonil v ligi

24ur.com Bayern brez težav do šeste zmage
24ur.com Huda zaušnica za Šeška in druščino, Bayern in Borussia remizirala
24ur.com Stuttgart s tesno zmago skočil pod vrh nemške lige
24ur.com Dortmund zanesljiv v Augsburgu za vodstvo v Bundesligi krog pred koncem
24ur.com Borussia D. z zmago proti Mainzu tesno diha za ovratnik vodilnemu Bayernu
24ur.com Bayern v zadnjih sekundah preprečil polom proti Heidenheimu
24ur.com Bayern po preobratu do visoke zmage, Borussia in Stuttgart neodločeno
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
zadovoljna
Portal
Nekoč so ga nosile največje manekenke, zdaj ga je dobila ona: Je Fantasy Bra izgubil svoj prestiž?
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
vizita
Portal
Lahko vaša fotografija razkrije vaše dejansko zdravje?
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
cekin
Portal
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
moskisvet
Portal
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
dominvrt
Portal
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022