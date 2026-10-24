Dortmund premagal Frankfurt in pobegnil Bayernu za tri točke

Dvoboj na Signal Iduna Parku je z edinim golom na tekmi v 80. minuti odločil Maximilian Beier . Dortmundčani so prišli do pete zmage v bundesligi in ostajajo neporaženi. Na vrhu prvenstvene lestvice imajo 17 točk, Bayern bi jih lahko ujel z nedeljsko zmago proti Freiburgu. Slednji je tretji na lestvici s 13 točkami, toliko jih ima tudi četrti Bayer Leverkusen, ki bo v nedeljo gostoval pri Hoffenheimu. Sledita Leipzig in Werder Bremen s po 12 točkami. Rdeči biki so danes doma s 4:0 nadigrali Elversberg. Zadeli so Tidiam Gomis (48. minuta), Cristoph Baumgartner (84.) in dvakrat Romulo (66. in 94.).

Werder je medtem v gosteh s 3:2 strl Mainz 05. Gostje so po dobri polovici prvega polčasa vodili z 2:0, potem ko je dve enajstmetrovki unovčil Niclas Füllkrug (7. in 25.). V 33. je znižal Anthony Caci, v drugem polčasu pa je prednost dveh golov obnovil Ludovit Reis v 61. minuti. Le dve minuti zatem je upanje domačim vrnil Jae-sung Lee, a Mainzu preobrat ni uspel. Paderborn je doma z 1:0 premagal Hamburger SV, dvoboj med Augsburgom in berlinskim Unionom se je končal z 1:1, tekma Kölna in Schalkeja pa 0:0. Že v petek je Borussia Mönchengladbach za svojo prvo zmago v sezoni s 3:2 v gosteh premagala Stuttgart.