Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Dortmund začasno le na -3, St. Pauli šokiral Stuttgart

Berlin, 07. 02. 2026 18.06 pred 7 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Borussia Dortmund - Werder Bremen

Nogometaši Borussie Dortmunda so na tekmi 21. kroga nemške lige premagali Wolfsburg z 2:1 in začasno zaostanek za vodilnim Bayernom, ki bo igral v nedeljo, zmanjšali le na tri točke. St. Pauli pa je presenetil četrtouvrščeni Stuttgart in zmagal z 2:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dortmundčani so si nove tri točke zagotovili šele v končnici tekme; Wolfsburg je v drugem polčasu izničil zaostanek po golu Juliana Brandta, v 87. minuti pa je nato za zmago Porurcev zadel Serhou Guirassy.

Borussia je druga v Bundesligi.
Borussia je druga v Bundesligi.
FOTO: AP

Precej manj uspešen je bil Stuttgart. Četrti ekipi bundeslige je v boju za naslov ali vsaj za mesta v Ligi prvakov tokrat spodrsnilo v Hamburgu. St. Pauli je z goloma Danela Sinanija in Manolisa Saliakasa povedel z 2:0, Jamie Leweling je ob koncu le ublažil poraz.

Preberi še Rdeči vragi izkoristili igralca več za novo zmago, Šešku 'drobtinice'

Uspešen je bil tudi drugi hamburški klub, HSV je v gosteh z 2:0 premagal zadnjeuvrščeni Heidenheim. Zvečer bo še tekma Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen. Že v petek je Eintracht Frankfurt, ki ga je prvič vodil nekdanji strateg Celja Albert Riera, v Berlinu igral neodločeno 1:1 z Unionom.

V nedeljo bo Bayern München v derbiju kroga gostil tretjeuvrščeni Hoffenheim, igrala bosta še Köln in Leipzig.

Izidi, 21. krog:
Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)

Freiburg - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Heidenheim - Hamburg 0:2 (0:1)

Mainz - Augsburg 2:0 (1:0)

St. Pauli - Stuttgart 2:1 (1:0)

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet bundesliga
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534