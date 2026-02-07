Dortmund začasno le na -3, St. Pauli šokiral Stuttgart

Dortmundčani so si nove tri točke zagotovili šele v končnici tekme; Wolfsburg je v drugem polčasu izničil zaostanek po golu Juliana Brandta , v 87. minuti pa je nato za zmago Porurcev zadel Serhou Guirassy .

Precej manj uspešen je bil Stuttgart. Četrti ekipi bundeslige je v boju za naslov ali vsaj za mesta v Ligi prvakov tokrat spodrsnilo v Hamburgu. St. Pauli je z goloma Danela Sinanija in Manolisa Saliakasa povedel z 2:0, Jamie Leweling je ob koncu le ublažil poraz.

Uspešen je bil tudi drugi hamburški klub, HSV je v gosteh z 2:0 premagal zadnjeuvrščeni Heidenheim. Zvečer bo še tekma Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen. Že v petek je Eintracht Frankfurt, ki ga je prvič vodil nekdanji strateg Celja Albert Riera, v Berlinu igral neodločeno 1:1 z Unionom.

V nedeljo bo Bayern München v derbiju kroga gostil tretjeuvrščeni Hoffenheim, igrala bosta še Köln in Leipzig.

Izidi, 21. krog:

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)

Freiburg - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Heidenheim - Hamburg 0:2 (0:1)

Mainz - Augsburg 2:0 (1:0)

St. Pauli - Stuttgart 2:1 (1:0)

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)