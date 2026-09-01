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Nogomet

Dormundčani pričakovano do visoke zmage v Hamburgu

Hamburg, 01. 09. 2026 21.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
HEBC Hamburg - Borussia Dortmund

V uvodnem krogu nemškega pokalnega tekmovanja so nogometaši dortmundske Borussie po pričakovanjih prišli do visoke zmage nad petoligašem iz Hamburga. Ta se je sicer v uvodne pol ure igre junaško branil pred obleganjem svojih vrat, a je kasneje domača obramba klonila pod številnimi napadi favoriziranih gostov, ki so na koncu slavili z 0:5.

Že pred uvodnim sodnikovim žvižgom je bilo jasno, da so nogometaši dortmundske Borussie v dvoboju prvega kroga nemškega pokala proti petoligašu iz Hamburga v vlogi izrazitega favorita. 

Čeprav so domači v prve pol ure igre še nekako kljubovali napadom gostov, so slednji v 33. minuti s pomočjo nasprotnikovega branilca Janeka Wredeja, ki je dosegel avtogol, vendarle prišli do vodstva z 0:1. Le tri minute pozneje Daniel Svensson iz neposredne bližine povišal vodstvo rumeno-črnih na 0:2. Dortmundčani so kljub izraziti premoči in prednosti v kakovosti nadaljevali z obleganjem tekmečevih vrat, kar se jim je obrestovalo v 41. minuti, ko je lepo samostojno akcijo v vodstvo z 0:3 spremenil Samuele Inacio.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko je že kazalo, da bosta moštvi na odmor odšli z izidom 0:3, je v drugi minuti sodnikovega podaljška do svojega drugega gola na srečanju v Hamburgu prišel Inacio.

Gostujoči strateg Niko Kovač je v drugem polčasu (pričakovano) opravil vseh pet menjav, končnih 0:5 pa je z zadetkom v 59. minuti postavil Fabio Silva.

Nemški pokal, 1. krog, izid:

HEBC Hamburg - Borussia Dortmund 0:5 (0:4)
Wrede 33./ag; Svensson 36., Inacio 41., 45.+2, Silva 59. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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