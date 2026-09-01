Dormundčani pričakovano do visoke zmage v Hamburgu

Že pred uvodnim sodnikovim žvižgom je bilo jasno, da so nogometaši dortmundske Borussie v dvoboju prvega kroga nemškega pokala proti petoligašu iz Hamburga v vlogi izrazitega favorita.

Čeprav so domači v prve pol ure igre še nekako kljubovali napadom gostov, so slednji v 33. minuti s pomočjo nasprotnikovega branilca Janeka Wredeja, ki je dosegel avtogol, vendarle prišli do vodstva z 0:1. Le tri minute pozneje Daniel Svensson iz neposredne bližine povišal vodstvo rumeno-črnih na 0:2. Dortmundčani so kljub izraziti premoči in prednosti v kakovosti nadaljevali z obleganjem tekmečevih vrat, kar se jim je obrestovalo v 41. minuti, ko je lepo samostojno akcijo v vodstvo z 0:3 spremenil Samuele Inacio.