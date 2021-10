Dortmundčani z zmago začasno na vrhu

Tekmo v Dortmundu je pred skoraj 64.000 gledalci zaznamoval lep gol kapetana domačih Marca Reusa s kakšnih 15 metrov v tretji minuti, ko je zadel iz prve akcije domačih, in kar dva gola povratnika Erlinga Haalanda (54./11-m, 90.).

Obenem je bila zmaga dober obet pred torkovo tekmo lige prvakov v Amsterdamu pri Ajaxu. "Na vsak način je želel igrati, pa čeprav še ni povsem nared," je po tekmi o Haalandu razkril trener Borussie Marco Rose. Haaland je manjkal na tekmah z Mönchengladbachom (0:1), Sportingom Lizbono (1:0) in Augsburgom (2:1). Mainz na drugi strani je kljub borbeni predstavi doživel že tretji zaporedni poraz, ki ga je le kozmetično popravil Jonathan Burkardt (87.).

Freiburg je pred 20.000 gledalci na tekmi z Leipzigom začel novo ero na stadionu Europa Park. Na prvi tekmi na novem objektu, na starem so odigrali 360 ligaških tekem, pa so gostitelji iztržili točko po zaslugi gola Woo-yeong Jeonga (64.) z glavo in s tem podprvakom iz vzhoda države zadali nov majhen udarec. A ne gre prezreti, da je imel Korejec izjemno priložnost že v 12. minuti, ko je zgrešil nemogoče. Gostje - nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je odigral celo tekmo - so povedli v 32. minuti, ko je z bele točke zadel Emil Forsberg, kar so navijači pospremili z glasnimi žvižgi. Forsberg pa je lepo priložnost zapravil že pred tem. Vsekakor predstava za Leipzig ni dober obet pred prvo od dveh tekem lige prvakov z zvezdniško zasedbo PSG. V 45. minuti je bil blizu izenačenju tudi Lucas Höler, ko je zadel vratnico.