Dortmundska Borussia klecnila v Freiburgu, visoka zmaga Bayerja

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so v drugem krogu nemškega prvenstva doživeli poraz proti Freiburgu (1:2). Že v petek je Leipzig Kevina Kampla visoko premagal Stuttgart (4:0) in popravil vtis po porazu v prvem krogu. Bayer iz Leverkusna pa je v večernem obračunu povsem nadigral Borussio iz Mönchengladbacha in slavil s kar 4:0.

Osrednji obračun sobotnega popoldanskega sporeda je pripadel Freiburgu. Domačini so izkoristili vrzeli v obrambi črno-rumenih in vknjižili prvi komplet točk v tej sezoni bundeslige. V prvem polčasu je imela Borussia iz Dortmunda več od igre ter je večkrat sprožila proti vratom (11:4), a brez priložnosti niso bili niti nogometaši Freiburga. Ti so zadeli po sijajno izvedenem prostem strelu Vincenza Grifa v šesti minuti. V drugem polčasu pa so po začetnem pritisku Dortmunda v 53. minuti domači zadeli po protinapadu. Pod zadetek se je podpisal Madžar Roland Sallai. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Črno-rumeni so še naprej pritiskali, znižali izid v 59. minuti po avtogolu Yannika Keitela, do točke ali popolnega preobrata pa varovanci Marca Roseja niso zmogli. Na preostalih tekmah sta do zmage prišla Wolfsburg proti Herthi iz Berlina (2:1) ter Bochum proti Mainzu (2:0). Preostali tekmi sta se končali z delitvijo točk. Frankfurt se je brez zadetkov razšel z Mainzem, Greuther Fürth pa proti Arminii Bielefeld z 1:1. Nemško državno prvenstvo, 2. krog, izidi (petek in sobota):

Leipzig - Stuttgart 4:0 (1:0)

Bochum - Mainz 2:0 (1:0)

Frankfurt - Augsburg 0:0 (0:0)

Freiburg - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 1:1 (0:1)

Hertha Berlin - Wolfsburg 1:2 (0:0)

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 4:0