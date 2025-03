Dortmundska Borussia po preobratu v Lillu med osem najboljših v Evropi

Nogometaši francoskega Lilla so imeli edinstveno priložnost, da bi se z morebitno zmago na povratnem obračunu osmine finala elitne Lige prvakov nad dortmundsko Borussio uvrstili v četrtfinale omenjenega tekmovanja. Po zadetku Jonathana Davida že v 5. minuti je francoskemu predstavniku kazalo odlično, a izkušenejša in kakovostnejša zasedba iz Bundeslige je z goloma Emreja Cana in Maximiliana Beierja prišla do preobrata in napredovanja med osem najboljših nogometnih kolektivov na stari celini.