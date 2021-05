Dortmundska Borussia se je poigrala z Leipzigom za svojo peto pokalno lovoriko

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so letošnji zmagovalci nemškega pokalnega tekmovanja. Na finalni tekmi na olimpijskem stadionu v Berlinu so premagali Leipzig s 4:1 (3:0). Zasedba iz Porurja je petič slavila v domačem pokalnem tekmovanju, najboljša je bila tudi v letih 1965, 1989, 2012 in 2017.

Za Borussio sta po dva gola dosegla Anglež Jadon Sancho (2. in 45.) ter Norvežan Erling Haaland (28. in 88.). Za Leipzig je edini zadetek prispeval Španec Daniel Olmo v 71. minuti. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za osmoljence današnje finalne tekme igral do 62. minute, ko ga je zamenjal Šved Emil Forsberg. Največ pokalnih lovorik v Nemčiji ima Bayern iz Münchna, ki je doslej 20-krat slavil v tem tekmovanju. Na drugem mestu je Werder iz Bremna s šestimi, poleg Borussie iz Dortmunda pa sta po petkrat slavila še Schalke iz Gelsenkirchna in Eintracht iz Frankfurta. icon-expand Statistika tekme: Leipzig vs. Borussia Dortmund (Foto: sofascore.com) Nemški pokal, finale, izid:

Leipzig - Borussia Dortmund 1:4 (0:3)

Olmo 71.; Sancho 5., 45+1., Haaland 28., 87.