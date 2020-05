Dortmundska Borussia v porurskem derbiju ponižala Schalke, remi Leipziga

Kljub dejstvu, da je domači strateg Lucien Favre v porurski derbi proti Schalkeju vstopil brez nekaterih pomembnih članov začetne enajsterice (Marco Reus,Axel Witsel, Emre Can in Jadon Sancho), se v igri njegovega moštvo to ni poznalo.



Ravno nasprotno, Dortmundčani so v dvoboj krenili odločeni osvojiti prve tri točke po skoraj dveh mesecih premora zaradi pandemije koronavirusa. Morda ključno vlogo pri visoki zmagi s 4:0 (2:0) je odigral nemški reprezentant Julian Brandt, ki je sodeloval pri številnih nevarnih akcijah Borussije. Po eni od teh, ko je v 29. minuti lepo našel Thorgana Hazarda, ta pa je v nadaljevanju akcije zaposlil Erlinga Haalandaza uspešen zaključek, so domači prišli do začetnega vodstva z 1:0. To je bil že deseti zadetek v devetem bundesligaškem nastopu izjemnega Norvežana v dresu rumeno-črnih, po katerem je Borussia še bolj prevzela pobudo in posledično v zadnji minuti prvega dela igre svojo premoč kronala še z drugim zadetkom, ki ga je dosegel Raphael Guerreiro. Brazilec je namreč kaznoval veliko napako gostujočega vratarja Markusa Schuberta pri izbijanju žoge.