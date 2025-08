'Dosegli smo zadetek, a to na žalost ni bilo dovolj'

Celjani v prvem polčasu tekme na Cipru niso niti enkrat sprožili proti vratom nasprotnika, domačini pa so si priigrali nekaj dobrih priložnosti in bili za prikazano nagrajeni v 43. minuti, ko je Yerson Chacon sam stekel proti vratarju Žanu Luku Lebanu in žogo suvereno poslal v celjsko mrežo. "Če bi se prvi polčas končal brez zadetkov, bi bila tekma povsem drugačna. Na žalost smo dobili zadetek in potem smo se bili prisiljeni vrniti v igro," je po obračunu dejal celjski čuvaj mreže.

Grofje so v drugem delu tekme pokazali drugačen obraz in zaigrali odločneje, a tudi Ciprčani niso popuščali. AEK je svojo prednost povišal v 67. minuti, ko je bil po predložku strelca prvega zadetka z glavo natančen Angel Garcia, častni gol za Celjane pa je v izdihljajih rednega dela tekme dosegel Mario Kvesić. "V drugem polčasu smo igrali boljše, imeli več posesti in več napadali. Na koncu smo dosegli zadetek, ampak to na žalost ni bilo dovolj," je dodal Leban.